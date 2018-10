Messi nélkül a Barca az Inter ellen, Párizsba látogat a Napoli

2018. OKTÓBER 24., SZERDA 1956 NEM EMLÉK, HANEM A SZÍVÜNK ÉS A GERINCÜNK MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN ORBÁN VIKTOR. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL: ÁDER JÁNOS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN MOND BESZÉDET A FLORIDÁBAN RENDEZETT OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉGEN. TOJÁSSAL DOBÁLTÁK MEG A JOBBIKOSOK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA UTCAI ÉPÜLETÉT, AHOVA HADHÁZY ÁKOS SZERVEZETT ELLENZÉKI TÜNTETÉST. A TÜNTETÕK A MAGYAR TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉTÕL A FIDESZ LENDVAY UTCAI SZÉKHÁZÁHOZ VONULTAK. VOLNER JÁNOS: FIZETETT AKTIVISTÁK BALHÉZTAK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA ÚTI SZÉKHÁZÁNÁL. AZ 56-OS FORRADALMÁROK KÖVETELÉSEIT KÉRTE SZÁMON A KORMÁNYON A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM A PARLAMENTBEN, NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSÁBAN. DK: AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK NE SZAVAZHASSANAK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. A TANDÍJMENTES FELSÕOKTATÁSÉRT TARTOTT TÜNTETÉST BUDAPESTEN AZ LMP IFJÚSÁGI SZERVEZETE. FELAVATTÁK A GYERMELYI ZRT. ÚJ, 7,2 MILLIÁRD FORINTBÓL MEGÉPÜLT TÉSZTAGYÁRÁT. 150 MILLIÓ FORINTNYI HAMIS GYÓGYSZERT FOGLALTAK LE MAGYARORSZÁGON, A GYÓGYSZERHAMISÍTÁS ELLENI NEMZETKÖZI AKCIÓHÉT KERETÉBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EGY KISEBBSÉGVÉDELMI EGYEZMÉNY MEGKÖTÉSÉT JAVASOLJA MAGYARORSZÁG UKRAJNA SZÁMÁRA. HOLLIK ISTVÁN: JEAN-CLAUDE JUNCKER 15 MILLIÓ MAGYART SÉRTETT MEG, AMIÉRT KÖZÖS EURÓPAI ÜNNEPNEK NEVEZTE ROMÁNIA ÉS ERDÉLY EGYESÜLÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁT. MANFRED WEBER: ELFOGADHATATLAN ÖSSZEMOSNI A JOGÁLLAMISÁG MIATT INDÍTOTT UNIÓS ELJÁRÁSOK VITÁIT A MIGRÁCIÓS POLITIKÁVAL. MEGSZAVAZTA AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MÛANYAG TERMÉKEK VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ JAVASLATOT AZ EURÓPAI PARLAMENT. MIGRÁNSOK TÖRTEK ÁT EGY KORDONT A HORVÁTORSZÁG ÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA KÖZÖTTI HATÁRÁTKELÕNÉL. OLASZORSZÁGI LÁTOGATÁSRA HÍVTA VLAGYIMIR PUTYINT GIUSEPPE CONTE OLASZ KORMÁNYFÕ. THE NEW YORK TIMES: EGY SZAKEMBER TALÁLTA MEG AZT A LEVÉLBOMBÁT, AMIT A KÉT DEMOKRATA ELNÖK, HILLARY ÉS BILL CLINTON OTTHONÁHOZ KÜLDTEK. A FEHÉR HÁZ UTÁN GYANÚS CSOMAGOT KÜLDTEK A CNN NEW YORK-I SZÉKHÁZÁHOZ IS, A SZERKESZTÕSÉGET KIÜRÍTETTÉK. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: TÖRÖKORSZÁG MENTESSÉGET KÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKTÓL AZ IRÁN ELLENI AMERIKAI SZANKCIÓKHOZ VALÓ CSATLAKOZÁST ILLETÕEN. A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ OLASZ KORMÁNYT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. A BRIT SZÁMVEVÕSZÉK: NAGY ÁRA LENNE, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. KÁRPÁTALJAI HÍRPORTÁL: ÚJABB MAGYAR NEMZETISÉGÛ UKRÁN KATONA ESETT EL KELET-UKRAJNÁBAN, VOLNOVAHA KÖZELÉBEN. A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN. AMERIKAI ELNÖK: MINDEN IDÕK LEGROSSZABB FEDÕAKCIÓJA A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA ADOTT SZAÚDI MAGYARÁZAT. A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ SZEMÉLYES TÁRGYAIRA BUKKANHATOTT A TÖRÖK-SZAÚDI NYOMOZÓCSOPORT EGY KÜLKÉPVISELETHEZ TARTOZÓ AUTÓBAN. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON MEGVONJA A VÍZUMOT AZOKTÓL, AKIK FELELÕSEK DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT. AUSZTRIÁBAN BEKÉRETTÉK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA SZAÚD-ARÁBIA BÉCSI NAGYKÖVETÉT. A NÉMET KORMÁNY A JÖVÕ ÉV ELEJÉRE MEGTEREMTI A DÍZELAUTÓK ÁTALAKÍTÁSÁNAK JOGI FELTÉTELEIT MTI. BLOOMBERG: A FACEBOOK ÉS A TWITTER EDDIG NEM TAPASZTALT KÍNAI BEAVATKOZÁST AZ IDEI AMERIKAI VÁLASZTÁSOKBA. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A VESZPRÉM MEGYEI ÚRKÚT KÖZELÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. EGY EMBER MEGHALT, MIUTÁN LESODRÓDOTT EGY KOCSI AZ ÚTRÓL MAJD FELBORULT, JÁSZFÉNYSZARU ÉS ZSÁMBOK KÖZÖTT. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.