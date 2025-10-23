Messi még évekig a profi ligában

Megosztás itt:

A nyolcszoros aranylabdás sztár azt már korábban kijelentette, hogy a floridai együttes lesz az utolsó klubja, a mostani megállapodás pedig egyértelművé tette, egyelőre nem tervezi a visszavonulást.

Az argentin válogatottat 2022-ben világbajnoki címre vezető Messi 38 évesen az MLS alapszakaszának legeredményesebb játékosa volt 29 góllal. Vezérletével csapata a keleti főcsoport harmadik helyén végzett, a pénteken kezdődő rájátszás első fordulójában pedig a Nashville lesz az ellenfele.

Az MLS számára is kedvező hír a hosszabbítás, mert Messi jelenlére fenntartja az érdeklődést a sportág iránt a tengerentúlon,

ami rendkívül fontos, mivel jövőre az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi a világbajnokságot.

Fotó: Shutterstock