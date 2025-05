Messi és Suárez futballklubot hozott létre Uruguayban

Megosztás itt:

A közös vállalkozás tényét Suárez jelentette be X közösségi oldalán, hozzáfűzve, hogy Deportivo LSM néven létrehozott saját csapatuk az uruguayi bajnokság negyedik osztályában kezdheti meg szereplését.

Az Argentínával világbajnok, az Aranylabdát nyolc alkalommal is kiérdemlő Messi, s az uruguayi válogatottól tavaly elköszönt Suárez a pályán kívül is régi keletű barátságot ápol, amely még egykori közös spanyol klubcsapatukban, az FC Barcelonában mélyült el. A sztárfutballisták jelenleg is egy csapatban, az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miamiban játszanak.

"Lehetőséget akarok kínálni az uruguayi futballnak, amelyet én is szeretek, és amelyben felnőttem, s melynek révén segíteni tudok minden tinédzsernek és gyermeknek a fejlődésben" - hangsúlyozta Suárez, kiemelve, hogy Messivel sok közös vonásuk van, és - ahogy fogalmazott: - "megannyi közös élményt szereztünk a futball csúcsán barátommal és csapattársammal".

MTI