Messi arannyal térne haza

Elindult Oroszországba a négy éve döntős, és most is esélyesnek számító argentin labdarúgó-válogatott. Lionel Messi hazavinné a vb-trófeát, az argentin futballelnök azonban azt mondta: nincs győzelmi kényszerben a válogatott.

Az argentin futballszövetség elnöke is elbúcsúztatta az Oroszországba induló labdarúgó-válogatottat. Mauricio Macri azt mondta: nincs győzelmi kényszer a csapaton. „Emlékezzetek rá, hogyha nem hozzátok haza a trófeát, az egyáltalán nem csalódás. Ez őrültség, soha senki nem mondott ilyet Argentínában. Csak játsszatok” – fogalmazott.

Az ötszörös aranylabdás Lionel Messi megígérte, hogy ennek ellenére mindent megtesznek az első argentin világbajnoki címért 1986 óta. „A csapat nevében is megígérhetem, hogy mindent megteszünk az aranyéremért. A futballban néha nyersz, néha pedig veszítesz, de a próbálkozást mi soha nem adjuk fel” – emelte ki.

Argentína az előző világbajnokságon döntős volt, de 1–0-ra kikaptak Németországtól. A szurkolók most bizakodóak az oroszországi torna előtt. „Szerintem most végre megnyerhetjük a vb-t. A selejtezőn simán túljutottunk, megnyerjük a tornát is, mert most nagyon jó csapatunk van” – véli egy szurkoló.

Az argentin válogatott Horvátországgal, Nigériával és a vb-újonc Izlanddal szerepel együtt a D-csoportban – először június 16-án játszanak majd az észak-európaiakkal.