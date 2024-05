Megvan Szoboszlaiék új vezetőedzője

Az 56 éves Klopp januárban jelentette be, hogy a szezon végén távozik a Liverpooltól, amelyet 2015 októbere óta irányított, s amellyel a többi között Bajnokok Ligáját, bajnoki címet, FA Kupát és ligakupát is nyert.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.