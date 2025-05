Megvan Babos Tímea 27. trófeája párosban

Megosztás itt:

A magyar-brazil kettős számára nem túl nehéz út vezetett a szombati fináléba, mivel a negyeddöntőben és az elődöntőben sem kellett pályára lépnie, mindkét alkalommal visszalépett az ellenfele.

A döntőben a Kuo Han-jü, Nicole Melichar-Martinez kínai, amerikai duó várt rájuk, utóbbi különösen ismerős lehetett a párosban háromszoros WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-győztes magyar számára, mivel az idén nyolc versenyen is közösen indultak. Ugyanakkor a párosban Tokióban olimpiai bronzérmes Stefanival is jól alakult az együttműködés, februárban együtt diadalmaskodtak Linzben, és a 32 éves Babos az ausztriai viadalon begyűjtötte 26. trófeáját párosban.

A franciaországi végjátékban jól kezdett a magyar, brazil duó, rögtön az első játékban elvette ellenfele adogatását, s ezt az előnyt végig tartva 39 perc alatt megnyerte az első játszmát. A lendület a második szettben is kitartott - Kuóék 0:3 után tudtak először játékot nyerni -, Babosék továbbra is magabiztosan szerváltak és 4:1-re elhúztak. A végső siker kapujában azonban váratlan rövidzárlat következett, két adogatójáték is elment, s az ellenfél 5:5-re kiegyenlített. A magyar, brazil páros ekkor ismét hozta a szerváját, de a rivális is, így következhetett a rövidítés.

Ebben végig a kínai, amerikai vetélytárs volt előnyben, így sikerült is egyenlítenie, majd a tíz pontig tartó döntő rövidítést is jobban kezdte. Babosék 3-2-nél vezettek először, de aztán már nem kerültek hátrányba, 9-7-nél pedig két meccslabdához jutottak, amelyek közül már az elsőt kihasználták.

A mérkőzés 1 óra 55 percig tartott.

Eredmény, páros, döntő:

---------------------------

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil) - Kuo Han-jü, Nicole Melichar-Martinez (kínai, amerikai) 6:3, 6:7 (4-7), 10-7 - döntő rövidítés