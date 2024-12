Megvan a büntetése a britek háromszoros olimpiai bajnokának, amiért ostorral vert egy lovat

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában Lövöldözni kezdett egy fegyveres szerdán a Hetednapi Adventista Egyház által fenntartott Feather River iskolában a dél-kaliforniai Palermóban, két kisgyermek megsebesült - közölték a helyi hatóságok. Meghalt egy ember lakástűzben Debrecenben Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hétvégi ház Debrecenben, a Mihály utcában csütörtökön, az épületben tartózkodó ember életét nem tudták megmenteni - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel.