Sport

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

2025. augusztus 07., csütörtök 09:22 | MTI

Thomas Müller az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, miután a német bajnok Bayern München nem hosszabbította meg a lejáró szerződését.

  • Megvan a Bayern München legendájának új csapata

A kanadai klub szerdán jelentette be, hogy a 131-szeres válogatott játékos szerződése a 2025-ös szezonra szól. A vancouverieknek opciós joga van arra, hogy 2026-ban is megtartsák őt kiemelt játékosként, ez a státusz lehetővé teszi az MLS-csapatok számára, hogy a liga fizetési korlátján felüli magas fizetést adjanak.

"Alig vártam, hogy Vancouverbe jöhessek, és segítsek ennek a csapatnak bajnokságot nyerni. Sok jó dolgot hallottam a városról, de elsősorban azért jöttem, hogy győzzek" – nyilatkozta Müller.

A 35 éves támadó - aki gyerekkora óta a müncheniek játékosa volt - többek között 13 német bajnoki címet, valamint 2013-ban és 2020-ban Bajnokok Ligáját nyert a Bayernnel, ahol 756 mérkőzésen 250 gólt szerzett és 276 gólpasszt adott.

A csatár a német válogatottban 45 gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott a 2014-es világbajnoki címben.

MTI

Kapcsolódó tartalmak

