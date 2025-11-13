Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen

Megosztás itt:

Vannak diadalok, amelyeket a szépségükért jegyez fel a krónika, és vannak győzelmek, amelyeket a súlyukért. Az örmények elleni 1-0-s siker egyértelműen az utóbbi kategóriába tartozik. A magyar válogatott "nagy nehezen", szenvedve, de kiküzdötte a három pontot.

A józan ész alapján szögezzük le a legfontosabbat: egy selejtező sorozatban a 3 pont az 3 pont, függetlenül attól, hogy 5-0-ra vagy 1-0-ra szereztük. A küldetés teljesítve.

A történelmi mérleg (az eddigi két mérkőzésen sima, 2-0-s magyar sikerek) alapján sokan könnyed estének néztünk elébe. De a modern futballban nincsenek már "könnyű" meccsek. Az örmény csapat bizonyította, hogy fegyelmezett védekezéssel bárkinek képes fejfájást okozni.

A magyar csapat játékán látszott a győzelmi kényszer súlya. A támadások gyakran pontatlanok, a játék görcsös volt. Ez a mérkőzés a „kötelező győzelem” legnehezebb műfajának tökéletes példája volt: amikor mindenki elvárja a sikert, a lábak könnyen ólommá válhatnak.

A mérkőzés valódi értéke és morális tanulsága azonban nem a mutatott játékban, hanem a küzdeni tudásban rejlik. Egy gyengébb mentalitású csapat egy ilyen estén 0-0-ra adja a meccset, vagy akár frusztrációból kap egy gólt a végén.

A magyar válogatott azonban – még ha rosszul is játszott – nem adta fel. Nem esett szét, hanem az utolsó percekig küzdött, és végül kikényszerítette azt az egy gólt, ami a győzelmet jelentette. Ez a józan észre és a karakterre épülő futball diadala. Az univerzális sport-erkölcs szerint az a nagy csapat, amelyik akkor is nyer, amikor nem megy neki.

Konklúzió: Hír Tv értékelése egyértelmű, a szépségdíjat ma este nem mi kaptuk, de a legfontosabb 3 pontot mi hoztuk el. A látványra holnap már senki nem fog emlékezni, de a tabellán ez a győzelem aranyat érhet a végelszámolásnál. A csapat erkölcsből és kitartásból vizsgázott jelesre.

