Megtörték a címvédők nyitómeccses rossz sorozatát a franciák

Megosztás itt:

Eredmény:

C csoport, 1. forduló:

Franciaország-Ausztrália 4-1 (2-1)

----------------------------------

al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 40 875 néző, v.: Victor Gomes (dél-afrikai)

gólszerzők: Rabiot (27.), Giroud (32., 71.), Mbappé (68.), illetve Goodwin (9.)

sárga lap: Duke (55.), Irvine (80.), Mooy (95.)

Franciaország:

--------------

Hugo Lloris - Benjamin Pavard (Jules Koundé, 89.), Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández (Theo Hernández, 13.) - Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni (Youssouf Fofana, 77.) - Ousmane Dembélé (Kingsley Coman, 77.), Kylian Mbappé - Olivier Giroud (Marcus Thuram, 89.)

Ausztrália:

-----------

Mathew Ryan - Nathaniel Atkinson (Milos Degenek, 85.), Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich - Riley McGree (Awer Mabil, 73.), Aaron Mooy, Jackson Irvine (Keanu Baccus, 85.) - Mathew Leckie, Mitchell Duke (Jason Cummings, 56.), Craig Goodwin (Garang Kuol, 73.)

I. félidő:

---------

9. perc: Mathew Leckie cselezte ki a jobb oldalon Lucas Hernándezt, majd a 16-oson belülre ívelt, az öt és feles sarkánál jól érkező Craig Goodwin nagy erővel a keresztléc alá lőtt (0-1).

27. perc: Francia szöglet után úgy tűnt, felszabadul a nyomás alól az ausztrál védelem, ám a csereként beállt Theo Hernández visszaívelt a kapu elé, Adrien Rabiot pedig hét méterről pontosan fejelt (1-1).

32. perc: Tizenhatosuk előterében vesztettek labdát az ausztrálok, Rabiot ezúttal előkészítőként jeleskedett, Olivier Giroud pedig könnyű szituációban nem hibázott (2-1).

II. félidő:

----------

68. perc: Ousmane Dembélé ívelte be jobbról a labdát, Kylian Mbappé pedig két védő között felugorva öt méterről fejelt a jobb kapufa mellé (3-1)

71. perc: Ismét fejjel szereztek gólt a franciák: ezúttal Mbappé készített elő, balról érkező beívelését pedig Giroud bólintotta be öt méterről (4-1).

A kétszeres világbajnok franciák az 1998-as első aranyuk után a 2002-es tornán elvesztették a nyitómeccsüket Szenegál ellen. Ezúttal másodszor kezdtek vb-t címvédőként, és gyorsan hátrányba is kerültek, ráadásul az ausztrál játékos gólpassz előtti cselénél megsérült Lucas Hernández, akit le is kellett cserélni, az öccse, Theo váltotta. A franciákat rövid időre visszavetette a kapott gól, a félidő derekára azonban magukhoz ragadták a kezdeményezést és öt perc leforgása alatt fordítani tudtak. A második találatot szerző Olivier Giroud ötvenedszer volt eredményes címeres mezben, ráadásul a legidősebb francia lett, aki vb-n betalált, Zinedine Zidane-t előzte meg. Didier Deschamps együttese nagy lendülettel támadott továbbra is, röviddel a szünet előtt mégis az ausztrálok jutottak kapufáig.

A szünet utáni időszakot jelentős francia mezőnyfölény, ám kevesebb helyzet jellemezte, de így is megszerezte második, majd röviddel ezután harmadik fejes gólját is az európai együttes. Utóbbival Giroud beérte a nemzeti csapat legjobb góllövőinek örökrangsorát vezető Thierry Henry-t.

Legutóbb 2006-ban a brazilok nyerték meg első csoportmeccsüket címvédőként, azóta ez az olaszoknak, spanyoloknak és németeknek sem sikerült.

Borítókép: GettyImages