Megszületett az eredmény: ők lett a strandröplabda ob legjobbjai

A Budapest Gardenben rendezett kétnapos fináléban vasárnap az elődöntőkre, illetve a helyosztókra került sor. Előbb a női mérkőzéseket rendezték meg, és összejött az "álomdöntő", ugyanis az első két fordulón győztes Vasvári Eszter és Zsófi a harmadik tornán aranyérmes Villám Lillával és Kun Stefániával csapott össze.

A finálé első szettjében a Vasvári-testvérek alkalmazkodtak jobban a nagy szélhez, és jó nyitásaikra, valamint pontos támadásbefejezéseikre alapozva végig vezetve kerültek előnybe. A második játszmára rendezte sorait Villám és Kun, és javuló nyitásfogadásaikra alapozva simán egyenlítettek.

A döntő felvonás ismét a testvérpárról szólt: a végül pályafutása első országos bajnok címét szerző Vasas-páros újra szinte végig előnyben volt, és magabiztos, jó játékkal nyerte meg az aranyérmet.

Villám Lilla sorozatban négy magyar bajnoki cím után szorult le a dobogó felső fokáról. A bronzérem Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn nyakába került.

A férfiaknál a korábban egymás oldalán ötszörös bajnok Hajós és Stréli a fináléban az első szettben még alaposan megszenvedett a némi meglepetésre finalista Szabó Vilmos és Bogáncs Bálint ellen, de a második játszmában már ellentmondást nem tűrő játékkal kerekedett felül az ifjúsági olimpiai negyedik helyezett kettős, amely másfél éves kihagyás után állt össze újra az országos döntőre.

A páros tagjai együtt hatodik, Stréli - aki tavaly Dóczi Domonkos oldalán lett aranyérmes - ugyanakkor hetedik országos bajnoki címét gyűjtötte be.

A bronzérmet Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas szerezte meg.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Röplabda Szövetség