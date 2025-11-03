Keresés

Megszólalt a volt szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottról

2025. november 03., hétfő 21:11 | MTI
vb-selejtező magyar labdarúgó-válogatott Bernd Storck

Bernd Storck korábbi szövetségi kapitány biztos benne, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a második helyen végez világbajnoki selejtezőcsoportjában, vagyis pótselejtezőt játszhat.

  • Megszólalt a volt szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottról

"Szerintem jó munkát végeznek a válogatottnál és jó úton járnak. A kezdet nem volt könnyű, mert mindenki győzelmet várt az elején, de Örményországot - amelynek szintén jó csapata van - sikerült legyőzni" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a német edző.

Hozzátette, a listavezető Portugália miatt nagyon nehéz lenne elérni az első helyet, de

a második biztosan összejön, a pótselejtezőn pedig minden lehetséges.

Ha a magyarok úgy futballoznak majd, ahogyan legutóbb a portugálok otthonában, ahol 2-2-es döntetlent értek el, akkor kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra - vélekedett.

A magyar együttes négy forduló után öt ponttal csoportja második helyén áll. Portugáliának tíz, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van.

Storck 2015 júliusa és 2017 októbere között 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, amely a 2016-os Európa-bajnokságon csoportelsőként jutott tovább, majd a nyolcaddöntőben búcsúzott.

"Öröm volt Magyarországért dolgozni és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra"

- mondta.

Mint rávilágított: nagy különbség az akkori és a mostani keret között, hogy akkoriban a játékosok többsége a magyar bajnokságban futballozott, most viszont a legtöbben külföldi klubcsapatban szerepelnek. Hozzáfűzte: sok játékos került be az utánpótlás-válogatottakba az ő időszakában, ők nagyszerűen fejlődtek, ez látszott a korosztályos csapatok eredményein, később pedig a felnőtt kerethez kerültek, ahol ezért manapság több a választási lehetőség.

"Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni" - magyarázta.

Felidézte, hogy az ő kapitányi időszakában is voltak jó játékosaik, és bár talán nem volt ennyi nemzetközi rutinjuk, de csapatként jól teljesítettek. A remek csapatszellem volt a fegyverük, jó volt a hangulat és mindenki megbízhatott a másikban.

"Marco Rossi is jó munkát végez, jó csapatot állított össze, amelyben szintén jó a csapatszellem. Megvan a kellő minőség a kvalifikációhoz, mert ez a válogatott bármelyik csapatot le tudja győzni"

- szögezte le.

Storck a magyar válogatott után dolgozott Dunaszerdahelyen, Sepsiszentgyörgyön és több belga klubnál, a közelmúltban pedig felvetődött, hogy a Kisvárda vezetőedzője lehet, de ez végül nem valósult meg. A német tréner elismerte: volt esély a kisvárdai szerepvállalására, de Révész Attila szakmai igazgató végül a korábbi másodedzőnek, Gerliczki Máténak adott lehetőséget, majd amikor nem jöttek a várt eredmények, ismét ő maga vette át az irányítást.

"Az előző szezonban vele jutottak fel a másodosztályból, jó munkát végzett. Nagyon jó edző, aki most is tudja, mit kell tennie a csapattal. Erőnlétileg, illetve technikailag és taktikailag is fejlődtek, a játékosok pedig megbíznak benne, úgyhogy megértem, hogy folytatni akarja" - vélekedett.

Storck leszögezte, hogy jelenleg nem áll kapcsolatban Révésszel, aki szerinte elképesztő dolgot visz véghez a szabolcsiakkal, és fantasztikus, hogy a tabella második helyén állnak.

"Folytatnia kell ebben a stílusban, és továbbra is sikeres lesz. Megértem, hogy ezt az utat választotta" - fűzte hozzá.

A szakvezető nem titkolja:

szívesen dolgozna egy magyar klubnál, szeretne "egy jó projekt keretében" vezetőedzőként visszatérni az országba.

"Minden attól függ, milyen ajánlatokat kapok és milyen projektről van szó. Szeretnék valami különlegeset véghez vinni. Szeretnék segíteni, játékosokat fejleszteni, fiatal játékosokat beépíteni egy csapatba" - magyarázta.

Egyelőre a megfelelő ajánlatra vár, de abban biztos, hogy továbbra is vezetőedzőként, vagy egyszerre vezetőedzőként és sportigazgatóként szeretne dolgozni.

Fotó: MTI/ Veres Nándor

