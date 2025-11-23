Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Megosztás itt:

Boér Gábor, a Videoton FC Fehérvár közelmúltban távozott vezetőedzője a Feol.hu-nak adott interjúban részletesen beszélt a menesztéséhez vezető útról. A szakember, aki a 2025–2026-os NB II-es szezonban 13 mérkőzésen 13 pontot szerzett a csapattal, elárulta, sorsát egy, a vezetőségtől kapott ultimátum pecsételte meg.

A döntő ultimátum

A tréner elmondása szerint a Soroksár elleni 3-1-es vereséget követően közölték vele és segítőjével, Makra Zsolttal a feltételeket. A következő három bajnoki mérkőzésen (Szeged, Vasas, BVSC) összesen hat pontot kellett volna szerezniük, emellett a Magyar Kupában is továbbjutást vártak tőlük.

Bár a kupa-továbbjutás (Majos ellen 1-0) és a Szeged elleni győzelem (1-0) sikerült, a folytatásban a pontszerzés akadozott. A Vasas elleni mérkőzésen, bár a játék képe alapján pariban voltak, a góllövés nem sikerült, és ugyanez a probléma jelentkezett a BVSC ellen is. Így a kitűzött hat pont nem jött össze, ami a közös megegyezéssel történő szerződésbontáshoz vezetett.

Nem volt edzőbuktatás

Boér Gábor határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, miszerint a játékosok buktatták volna meg. "Egy edző megérzi azt, ha ez történik és elveszítette az öltözőt. Ebben az esetben szó sincs erről" – fogalmazott. Hozzátette: azok a játékosok, akik tudtak az ultimátumról, biztosították támogatásukról. A szakember úgy látja, a görcsösség inkább a túlzott akarásból fakadt, nem pedig a szándékos hátráltatásból.

Csalódottság és instabilitás

A volt vezetőedző nem rejtette véka alá csalódottságát. Úgy érzi, a csapatban sokkal több potenciál rejlik, mint amit az eredmények mutatnak. A sikertelenség okát a stabilitás hiányában látja: nem alakult ki egy állandó mag, amire építeni lehetett volna, és a teljesítmény hullámzó volt – nemcsak a hazai és idegenbeli meccsek között, hanem mérkőzésen belül is.

Pozitívumként emelte ki a hétköznapi edzésmunkát, ahol a hozzáállás és a mentalitás "nagyszerű volt". A legnagyobb fájdalma éppen az, hogy ezt a befektetett munkát nem sikerült hétvégéről hétvégére eredményekre váltani. Boér Gábor helyét a kispadon Pető Tamás vette át.

Forrás: FEOL.HU

Fotó: Nagy Norbert