Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Két emelet boldogság

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

2025. november 23., vasárnap 11:00 | feol.hu
Videoton FC NB II Labdarúgás Boér Gábor Edzőváltás

Megtörte a csendet Boér Gábor, a Videoton FC Fehérvár közelmúltban távozott vezetőedzője. A szakember a Feol.hu-nak adott interjúban elárulta: egy ultimátum pecsételte meg a sorsát, amelyet a Soroksár elleni vereség után kapott a vezetőségtől. Helyét Pető Tamás vette át a kispadon.

  • Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Boér Gábor, a Videoton FC Fehérvár közelmúltban távozott vezetőedzője a Feol.hu-nak adott interjúban részletesen beszélt a menesztéséhez vezető útról. A szakember, aki a 2025–2026-os NB II-es szezonban 13 mérkőzésen 13 pontot szerzett a csapattal, elárulta, sorsát egy, a vezetőségtől kapott ultimátum pecsételte meg.

 A döntő ultimátum

 A tréner elmondása szerint a Soroksár elleni 3-1-es vereséget követően közölték vele és segítőjével, Makra Zsolttal a feltételeket. A következő három bajnoki mérkőzésen (Szeged, Vasas, BVSC) összesen hat pontot kellett volna szerezniük, emellett a Magyar Kupában is továbbjutást vártak tőlük.

Bár a kupa-továbbjutás (Majos ellen 1-0) és a Szeged elleni győzelem (1-0) sikerült, a folytatásban a pontszerzés akadozott. A Vasas elleni mérkőzésen, bár a játék képe alapján pariban voltak, a góllövés nem sikerült, és ugyanez a probléma jelentkezett a BVSC ellen is. Így a kitűzött hat pont nem jött össze, ami a közös megegyezéssel történő szerződésbontáshoz vezetett.

 Nem volt edzőbuktatás

 Boér Gábor határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, miszerint a játékosok buktatták volna meg. "Egy edző megérzi azt, ha ez történik és elveszítette az öltözőt. Ebben az esetben szó sincs erről" – fogalmazott. Hozzátette: azok a játékosok, akik tudtak az ultimátumról, biztosították támogatásukról. A szakember úgy látja, a görcsösség inkább a túlzott akarásból fakadt, nem pedig a szándékos hátráltatásból.

 Csalódottság és instabilitás

 A volt vezetőedző nem rejtette véka alá csalódottságát. Úgy érzi, a csapatban sokkal több potenciál rejlik, mint amit az eredmények mutatnak. A sikertelenség okát a stabilitás hiányában látja: nem alakult ki egy állandó mag, amire építeni lehetett volna, és a teljesítmény hullámzó volt – nemcsak a hazai és idegenbeli meccsek között, hanem mérkőzésen belül is.

Pozitívumként emelte ki a hétköznapi edzésmunkát, ahol a hozzáállás és a mentalitás "nagyszerű volt". A legnagyobb fájdalma éppen az, hogy ezt a befektetett munkát nem sikerült hétvégéről hétvégére eredményekre váltani. Boér Gábor helyét a kispadon Pető Tamás vette át.

Forrás: FEOL.HU

Fotó: Nagy Norbert

 

További híreink

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Kihagyhatatlan retró kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a régi reklámok szlogenjeire

Sallai Roland kapcsán nem csak a piros lapja miatt fakadtak ki a Galatasaraynál

Bugyi nélkül beszélt az időjárásról, élő adásban villantott a népszerű tévés – Videó

A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Norris és Piastri eredménye is veszélyben, mindkét McLarent kizárhatják Las Vegasban!

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

További híreink

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
3
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
4
Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban
5
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
6
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
7
Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé
8
Vezércikk café – Magyar Péter leváltaná a teljes magyar ellenzéket + videó
9
Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó
10
A havazás miatt több helyen is megbénult a buszközlekedés

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!