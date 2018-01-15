2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Megszakadt a City harminc meccs óta tartó veretlensége

Hír TV

2018. január 15., hétfő 15:08

Az angol futballbajnokság vasárnapi rangadóján a Liverpool hétgólos mérkőzésen győzte le 4-3-ra a manchesteri csapatot.

A Manchester City legutóbb tavaly áprilisban a Chelsea otthonában kapott ki 2-1-re.

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