Megszakadt a City harminc meccs óta tartó veretlensége

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - MSZP: NINCS HELYE TITKOS KORMÁNYZATI BETELEPÍTÉSI PROGRAMOKNAK. VENDÉG: MOLNÁR ZSOLT ELNÖK, NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, MSZP.
6.40 - NEM ÁLLÍT MINISZTERELNÖK-JELÖLTET A MOMENTUM. VENDÉG: OROSZ ANNA ELNÖKSÉGI TAG, MOMENTUM.
7.40 - KÖZKINCS LETT MAKOVECZ IMRE SZELLEMI HAGYATÉKA. VENDÉG: MAKOVECZ PÁL VEZETÕ, MAKOVECZ IMRE ALAPÍTVÁNY.
7.45 - DIVAT LETT A MOTIVÁCIÓS SÍPCSONTVÉDÕ. VENDÉG: KIRÁLY ZSOLT ORTOPÉDIAI MÛSZERÉSZ.
8.30 - PERON - ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT AKAR A JOBBIK. VENDÉG: RIG LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
LMP: A KORMÁNY HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA AZ ELIOS-ÜGYBEN KÉSZÜLT OLAF-JELENTÉST!
OPTIMA BEFEKTETÉSI ZRT.: AZ MNB-ALAPÍTVÁNYOK TÖBB MINT KÉTMILLIÁRD FORINTTAL GYARAPÍTOTTÁK VAGYONUKAT.
AZ MSZP SZERINT VALÓDI REZSICSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG, MERT A FIDESZ MÁSFÉL MILLIÓ EMBER REZSIJÉT EMELTE FEL.
A SZOCIALISTÁK EGY ALAPCSOMAGOT JAVASOLNAK BEVEZETNI MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRNAK A VÍZ-, A GÁZ- ÉS AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁSRA.
FIDESZ: A SZOCIALISTÁK EMELTÉK A REZSIT, A FIDESZ CSÖKKENTETTE.
MÉG JANUÁRBAN MEGHALLGATNÁ A MINISZTERELNÖKÖT A TITOKBAN BEFOGADOTT 1300 MENEKÜLTRÕL A PARLAMENT NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA.
VONA GÁBOR: HA ORBÁN VIKTOR NEM VÁLASZOL A FELMERÜLT KÉRDÉSEKRE, AKKOR BIZONYOSSÁ VÁLIK, HOGY KAMU A FIDESZ-KAMPÁNY REGGELI JÁRAT.
FIDESZ: SZÉL BERNADETT NEM VEHET RÉSZT A "SOROS-TERVVEL" FOGLALKOZÓ NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN.
NÉMETH SZILÁRD AZZAL INDOKOLTA A DÖNTÉST, HOGY AZ LMP-S POLITIKUSOK ÖSSZEVISSZA HAZUDOZTAK A NEMZETI KONZULTÁCIÓ ALATT.
VAJDA ZOLTÁN, EGYÜTT: ORBÁN VIKTOR 2010 ÓTA FOLYAMATOSAN KÜLSÕ VAGY BELSÕ ELLENSÉGEKET KERES REGGELI JÁRAT.
A CSAPATMUNKÁBAN HISZ, EZÉRT NEM ÁLLÍT MINISZTERELNÖK-JELÖLTET A MOMENTUM.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A DK AZ UKRAJNÁBÓL ÁTJELENTKEZÕK MAGYAR NYUGDÍJA ELLEN.
NYÍLTAN BESZÁLLT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSBA A KATOLIKUS EGYHÁZ.
A SZERTATÁS VÉGÉN NÉMETH LÁSZLÓ ARRA KÉRTE A HÍVEKETT, HOGY NE A FÜGGETLEN JELÖLTET TÁMOGASSÁK A VÁLASZTÁSON.
BEER MIKLÓS PÜSPÖK SZERINT HIBA, HA EGY PAP PÁRT-FUNKCIONÁRIUSKÉNT AKAR VISELKEDNI A TEMPLOMBAN.
A DK ARRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EGYHÁZAKAT, HOGY NE AVATKOZZANAK BELE A POLITIKAI ÉLETBE, A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA.
SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG MINDIG IS KÖLCSÖNÖS TISZTELETEN ALAPULÓ KAPCSOLATRA TÖREKEDETT ROMÁNIÁVAL AZ OTT ÉLÕ MAGYAR KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN.
ROMÁN SAJTÓHÍREK SZERINT, MEGVONHATJÁK A BIZALMAT MIHAI TUDUSE ROMÁN MINISZTERELNÖKTÕL A PÁRT VÉGREHAJTÓI BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉN.
EURÓPAI BIZOTTSÁG: UNIÓS SZINTÛ FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG AZ ÁLHÍREK TERJEDÉSE ELLEN.
ORBÁN VIKTOR: NEM SOK JÓT ÍGÉR A MAGYAR KORMÁNYNAK AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK JÖVÕJE KAPCSÁN A NÉMET NAGYKOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁS.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG CSAK AZÉRT NEM VÉTÓZTA MEG AZ OROSZELLENES SZANKCIÓKAT, HOGY EGYBEN MARADJON AZ EU.
KÉT ÁLARCOS, KÉSSEL FELFEGYVERZETT FÉRFI ISKOLÁSOKRA TÁMADT HÉTFÕN AZ OROSZORSZÁGI PERMBEN, LEGKEVESEBB TIZENÖTEN MEGSEBESÜLTEK.
SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: MOSZKVA A KRÍMI REFERENDUM UTÁNI UKRÁN TERÜLETI INTEGRITÁST KÉSZ TISZTELETBEN TARTANI.
SZERGEJ LAVROV: A TÖRÖK ÁRAMLAT FÖLDGÁZVEZETÉK MÁSODIK ÁGA CSAK SZILÁRD UNIÓS GARANCIÁK ESETÉN ÉPÜL MEG.
VARSÓ AZ INTERPOLTÓL KÉRI 1600 EGYKORI SS-LÁGERÕR HOLLÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT.
MÁSFÉL KILOMÉTER HOSSZÚ TERRORISTA-ALAGUTAT TALÁLT ÉS SEMMISÍTETT MEG AZ IZRAELI HADSEREG A GÁZAI ÖVEZETBEN.
AZ IZRAELI KATONÁT MEGPOFOZÓ PALESZTIN LÁNY SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELI AZ AMNESTY INTERNATIONAL.
POKOLGÉP ROBBANT LIBANON DÉLI RÉSZÉN, EGY HAMÁSZ-TISZTVISELÕ MEGSEBESÜLT, A ROBBANÓSZERKEZETET A PALESZTIN VEZETÕ AUTÓJÁBAN REJTETTÉK EL.
KÉT ROBBANTÁSOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL BAGDAD KÖZPONTJÁBAN, AZ AL-ARABÍJA HÍRTELEVÍZIÓ SZERINT 38-AN MEGHALTAK A TÁMADÁSBAN.
LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS 65-EN MEGSÉRÜLTEK PERU DÉLI RÉSZÉN EGY 7,3-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS KÖVETKEZTÉBEN.
ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 48-AS FÕÚTON VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRÁBRÁNY KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT MÁR NEM TUDTÁK MEGMENTENI.
TÛZ KELETKEZETT EGY MADÁRHÁZKÉNT HASZNÁLT MELLÉKÉPÜLETBEN A JÁSZBERÉNYI SZÛCS UTCÁBAN, AHOL KÖRÜLBELÜL ÖTVEN PAPAGÁJ ELPUSZTULT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓÚT M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
A DUNÁBA ESETT EGY FÉRFI AZ ÚJPESTI VASÚTI HÍDRÓL, A VÍZIRENDÕRÖK PERCEKEN BELÜL MEGTALÁLTÁK ÉS KIMENTETTÉK.