Megnyílt az atlétikai vb szurkolói zónája az Erzsébet téren

Az érdeklődők megismerkedhetnek a futás, gyaloglás, ugrás és dobás szakágakkal, ezeknek a mozgásformáknak a kipróbálásával pontokat gyűjthetnek, amiért jutalmat kapnak az ajándékstandon.

A világbajnokság önkéntesei hat aktivitási ponton segítik az érdeklődőket. A résztvevők felmérhetik a súlypontemelkedésüket, és a Sky high állomáson akár a svéd rúdugró, Armand Duplantis 6,22 méteres világcsúcsát is meg lehet közelíteni egy trambulin és gumikötelek segítségével. Emellett kipróbálhatják a rajtgépet is egy rövid sprint erejéig, a hosszabb távok kedvelői pedig a maratonfutók átlagos sebességét is megtapasztalhatják a folyamatosan gyorsuló futópadokon. Az érdeklődők a VR-állomáson akár virtuális versenyek résztvevői is lehetnek.

A megnyitón részt vett Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója és Baji Balázs vb-bronzérmes gátfutó is, akik együtt próbálták ki az állomásokat.

Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét - amelyen minden idők legnagyobb létszámú, 63 fős magyar csapata indul - augusztus 19. és 27. között a Nemzeti Atlétikai Központban rendezik, az utcai futó- és gyaloglóversenyek központja a Hősök tere lesz.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt