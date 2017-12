Megnevezte pilótáit a Sauber

INTERJÚT ADOTT SIMICSKA LAJOS AZ RTL KLUBNAK, MELYBEN TÖBBEK KÖZÖTT BESZÉLT A MINISZTERELNÖKKEL TÖRTÉNT SZAKÍTÁSÁRÓL IS. SIMICSKA: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON. A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA: "AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM". BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: AZ INTERJÚ NYOMÁN FELJELENTÉST TESZ AZ ORBÁN-RENDSZER LÉTREHOZÓI ELLEN. LEZÁRULT SZOMBATON A NEMZETI KONZULTÁCIÓ, A KORMÁNY MINDENKINEK MEGKÖSZÖNTE, AKI VISSZAKÜLDTE AZT. MSZP: FEJEZZÉK BE AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK GYÁRTÁSÁT VAGY ÁLLJANAK ELÕ A BIZONYÍTÉKOKKAL! NARANCSSÁRGA FIDESZ-CSILLAGGAL TARKÍTOTT ÉSZAK-KOREAI ZÁSZLÓT HELYEZETT EL A KÖZMÉDIA SZÉKHÁZÁN A JOBBIK SZÓVIVÕJE. ÁRNYÉKBIZOTTSÁGOT ALAKÍTOTT A JOBBIK, AZ LMP ÉS TÖBB FÜGGETLEN KÉPVISELÕ A RENDVÉDELMI SZERVEK MÛKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATÁRA. 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT MORVAI KRISZTINA, A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE JELENTETTE BE A KÉPVISELÕ PÉNTEKI KÖZLEMÉNYÉBEN. MORVAI SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET. JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT AZ MSZP, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNIA AZ EGYÉNI JELÖLTEKRÕL A DK-VAL. GRÉCZY ZSOLT: EGYRE TÁVOLABB KERÜL A MEGÁLLAPODÁSTÓL AZ MSZP ÉS A DK AZ EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTEKET ILLETÕEN. EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÁLLAPODOTT MEG SZOMBATON A KAMPÁNYIDÕSZAKRA AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET. EGYÜTT: POLITIKAI NÉZETEI MIATT MEGVERTÉK SZÉLSÕJOBBOLDALI FIATALOK AZ EGYÜTT KESZTHELYI AKTIVISTÁJÁT. BEÁZOTT A MÛTÕTEREM, TÖRÖLNI KELLETT A MÛTÉTEKET A SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN RTL KLUB. BÛNÖSNEK VALLOTTA MAGÁT HAMIS TANÚZÁS VÁDJÁBAN MICHAEL FLYNN, DONALD TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA. FLYNN JELEZTE: HAJLANDÓ TANÚVALLOMÁST TENNI, HOGY A TRUMP-KAMPÁNYSTÁB EGY VEZETÕJE UTASÍTOTTA AZ OROSZOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELRE. A KÉPVISELÕHÁZ UTÁN AZ AMERIKAI SZENÁTUS IS MEGSZAVAZTA AZ ADÓREFORMOT. FOKOZTÁK A RENDÕRI ELLENÕRZÉST A POTSDAMI KARÁCSONYI VÁSÁRON, AHOL TEGNAP EGY GYANÚS CSOMAGOT TALÁLTAK. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A FRANCIA CSALÓT, AKI A BATACLAN ELLENI MERÉNYLET TÚLÉLÕJÉNEK ADTA KI MAGÁT. ÍRORSZÁGGAL EGYÜTT ELUTASÍTJA AZ UNIÓ AZ ÍRORSZÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG KÖZÖTTI HATÁRELLENÕRZÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁT. KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE TÖRÖLTE AZ INTERPOL KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ KOSZOVÓI MINISZTERELNÖKÖT. BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOS LETT A BÍRÓSÁGON. A HOLLAND ÜGYÉSZSÉG SZERINT KÁLIUM-CIANID-MÉRGEZÉS OKOZTA A HÁBORÚS BÛNÖKÉRT ELÍTÉLT PRALJAK HALÁLÁT. ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALÁSÁVAL UKRAJNA, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT. TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A NÉMET BEVÁNDORLÁSELLENES AFD KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK. RAKÉTÁKKAL TÁMADTA A KORMÁNYERÕK EGYIK ÁLLÁSÁT SZOMBAT HAJNALBAN IZRAEL A SZÍRIA MÉDIA SZERINT. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE HONDURASBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN. LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY EMBER PILISSZENTIVÁNON, A TÛZ OKÁT VIZSGÁLJÁK. ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA EGY FÕVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYRÕL HAJNALBAN, SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT, A GÁZKAZÁN HIBÁSODOTT MEG. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY EMBERT AZ M0-SON, NAGYTARCSÁNÁL, MIUTÁN A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, ÉS KISZÁLLT AZ AUTÓJÁBÓL. GYALOGOST GÁZOLT EGY 50 ÉVES HELYI LAKOS BAJÁN, 81 ÉVES ÁLDOZATA A KÓRHÁZBAN ÉLETÉT VESZTETTE.