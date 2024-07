Megjósolhatatlan a mogyoródi verseny kimenetele

Ami pedig a mezőny többi tagját illeti, előzetesen kicsi az esély arra, hogy meglepetésgyőztest avassanak vasárnap délután Mogyoródon, ugyanakkor a magyar pályán nem egyszer fordult már elő, hogy olyan pilóta diadalmaskodott, akinek addig még egyetlen sikere sem volt az elitkategóriában. Az 1993-as idényben Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon aratta pályafutása első sikerét a Hungaroringen. Kovalainennek több győzelme nem is volt az F1-ben, az Alpine-nal versenyző Oconnak pedig máig az az egyetlen diadala az elitkategóriában.

A formahanyatlással és az autó versenyképességével is bajlódó Ferrarinak vélhetően nem lesz könnyű hétvégéje Mogyoródon, de a Magyar Nagydíjak történetében számos olyan futam volt már, amelyen váratlan siker született, így Leclerc-nek és Sainznak is van oka reménykedni.

Hamilton minden bizonnyal jó hangulatban és kiváló formában érkezik Mogyoródra, két hete ugyanis nagyszerű diadalt aratott saját közönsége előtt Silverstone-ban. A Brit Nagydíjat ezzel pályafutása során már kilencedik alkalommal nyerte meg a 39 éves brit sztár, akinek az volt karrierje 104. futamgyőzelme, ráadásul több mint két és fél év szünet után állhatott újra a dobogó felső fokára. A hétszeres vb-győztes azzal a sikerrel a 16. különböző idényben nyert legalább egy versenyt, ez a 104 győzelemhez, valamint a kilenc silverstone-i sikerhez hasonlóan rekord a Forma-1-ben. Hamilton ráadásul a Hungaroring specialistájának tekinthető: Mogyoródon nyolcszor nyert már, kilencszer pedig az első rajtkockát is megszerezte. A Mercedes ráadásul versenyképesebbé vált az utóbbi hónapokban, így ha Hamiltonnak a győzelem nem is jön össze, a dobogós helyezésre mindenképp lehet esélye, ha pedig sikerül az első három hely valamelyikén végeznie, akkor 200. alkalommal pezsgőzhet pályafutása során.

Verstappennek az utóbbi hónapokban már az időmérőkön is akadtak gondjai, ugyanis hiába szerezte meg a pole pozíciót az idény első hét nagydíján, azóta ötből csak egy alkalommal rajtolhatott az első helyről. Ennek azért is lehet jelentősége, mert a Hungaroringen meglehetősen nehéz előzni, a versenyzők pedig minden évben hangsúlyozzák, mennyire fontos a jó rajthely. A holland címvédőnek ugyanakkor 2022-ben például a tizedik pozícióból startolva is sikerült győznie, de a jelenlegi erőviszonyok mellett ehhez hasonló bravúrra kicsi az esélye.

