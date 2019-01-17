2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Megfosztották olimpiai érmétől a grúz birkózót

MTI

2019. január 17., csütörtök 18:53

Doppingvétség miatt megfosztották a 2012-es londoni olimpián georgiai színekben szerzett ezüstérmétől Davit Modzmanasvili szabadfogású nehézsúlyú birkózót.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtöki közleménye szerint Modzmanasvili mintájában az újraellenőrzésekor az anabolikus szteroidok közé tartozó, szájon át bevehető turinabolt mutattak ki.

A 32 éves, azóta már üzbég színekben versenyző, s a 120 kilogrammos kategóriában szereplő Modzmanasvilit korábban a 2008-as Európa-bajnoki címétől is megfosztották doppingvétség miatt.

(Kezdőkép: twitter.com/USAWrestling)

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