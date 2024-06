Megérkeztek a magyarok a dél-bajorországi bázisukra

A helyiek rendkívül büszkék, hogy az egyik Eb-résztvevő csapat a 6500 lakosú településen szállt meg, amely festői szépségű, rétektől és erdőktől zöld hegyek között fekszik alig 25 kilométerre a Boden-tótól. A falu egyes házait magyar zászlóval is feldíszítették a német mellett, a szálloda pedig a honlapján szintén büszkén hirdeti, hogy a következő hetekben a magyar válogatott otthonául szolgál. A tájékoztató szerint a magyarok elsősorban a remek regenerációs lehetőségek és a kulináris szolgáltatások miatt választották ezt a hotelt, amelyben így teljes nyugalomban és ideális körülmények között készülhetnek. A kényelmüket szolgálja az is, hogy a pálya gyalog mindössze 600 méterre található a szállodától.

A válogatottat mintegy kétszázan fogadták, többnyire helyiek és néhány környéken dolgozó magyar. A helyi sportklub ifjú növendékei magyar zászlókat lobogtatva várták a játékosokat, miközben azt skandálták, hogy "Ungarn", azaz németül Magyarország. De voltak olyan helyiek is, akik Liverpool-mezben látogattak ki a fogadásra abban bízva, hogy aláírást szereznek Szoboszlai Dominiktól. A kapus Gulácsi Pétert és a védő Dárdai Mártont is várták rajongók. Amellett, hogy a szurkolók lelkesen köszöntötték a csapatot, a fogadás része volt bajor népviseletbe öltözött négyfős együttes játéka háromméteres pipaformájú alpesi kürtön.

