Megérkezett az észak-koreai csapat a téli olimpia helyszínére

Megérkezett az észak-koreai szurkolóválogatott a phjongcshangi téli olimpiára. Az elzárt diktatúrából civilek természetesen nem juthatnak ki, a 280 egyenruhás észak-koreai tapsolót a hadsereg válogatta ki a megbízható káderek közül.

– Örülök, hogy az olimpia Észak és Dél sikeres együttműködésének a bizonyítéka. Remélem, mindkét országrész csapata nagy sikereket ér el az olimpián – nyilatkozta Kim Myong Chol, az észak-koreai olimpiai bizottság tagja.

Észak- és Dél-Korea 1950 és 1953 között háborúzott egymással, de csak tűzszünetet kötöttek, békét nem. Ezért már az is diplomáciai siker, hogy az északiak egyáltalán ott lesznek phjongcshangban, miközben az ország atomprogramja miatt minden eddiginél szigorúbb szankciók vannak érvényben Észak-Korea ellen. A büntetőintézkedések a sportolókat is érintik, nem kaphatnak a minden indulónak járó ajándékcsomagból.

– Az amerikai törvények tiltják, hogy az észak-koreai sportolók amerikai termékekhez jussanak, ezért a Nike sportfelszerelési csomagját sem kaphatják meg. A dél-koreai kormánynak pedig az okoz gondot, hogy az északiaknak nem adhatnak még költőpénzt sem. Az észak-koreaiak legfeljebb a nemzetközi olimpiai bizottságon keresztül kaphatnak nem anyagi támogatást – mondja egy elemző.

A dél-koreai kormány a Samsung 1100 dolláros csúcskategóriás mobiltelefonját adja ajándékba minden sportolónak, de a 22 észak-koreai induló ezt se kaphatja meg, mert a szankciók tiltják az elektrotechnikai eszközöket.

– Már az is nagy diplomáciai eredmény, hogy az északi csapat egyáltalán ott lehet az olimpián. Ehhez is folyamatos kormányzati egyeztetésre volt szükség, ehhez képest a szankciók és ajándékcsomagok kérdése másodlagos – fogalmazott Baik Tae-Hyun koreai egészségügyi miniszter.

Észak-Koreával ellentétben orosz csapat nem lesz az olimpián. A nemzetközi bizottság a legutóbbi, Szocsiban rendezett olimpia után tömeges csalás és az állami doppingprogram miatt tiltották el az orosz csapatot. 169 orosz sportoló így is indulhat a NOB zászlója alatt, de csak azok, akiket független bizottság ellenőrzött, hogy nem doppingolnak. Vlagyimir Putyin személyesen kért bocsánatot az orosz sportolóktól, amiért nem tudta őket megvédeni a nemzetközi szankcióktól. Az örökre eltiltottak között van gyorskorcsolyázó és biatlon olimpiai bajnok is, akik ugyan fellebbeztek a NOB-nál, de ha el is fogadják a kérelmüket, Phjongcshangban már így se indulhatnak.