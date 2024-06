Megdönthetik Király Gábor rekodját

Király Gábor 40 éves és 86 napos volt, amikor a 2016-os Eb nyolcaddöntőjében többek között egy óriási védést is bemutatott Kevin De Bruyne lövésénél, ám végül az elfáradó magyar válogatott 4-0-ra kikapott Belgiumtól. Ezzel a mai napig a szürke mackóalsójáról is ismert szombathelyi kapuslegenda tartja az Európa-bajnokság történetének pályára lépési korrekordját, ami hamarosan megdőlhet, ugyanis a portugálok elnyűhetetlen középső védője, a Real Madrid korábbi szigorú sztárja, Pepe már 41 is elmúlt, és a Portóból még mindig ott van a válogatottban.

