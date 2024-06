Megdőlhet egy magyar rekord az Európa-bajnokságon

Megosztás itt:

Szoboszlai Dominik mindössze 22 éves volt, amikor megörökölte Szalai Ádámtól a csapatkapitányi karszalagot a magyar labdarúgó-válogatottnál. A labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján 23 éves és 233 napos lesz, így ő a torna legfiatalabb csapatkapitánya. A másik véglet Cristiano Ronaldo, 39 évesen és 130 naposan ő az Európa-bajnokság legidősebb csapatkapitánya - írja a Magyar Nemzet.

Ronaldo az első futballista, aki hat Európa-bajnokságon is keretbe került, s minden bizonnyal ezúttal is pályára lép majd. Hat Eb húsz évet jelent a csúcs közelében, s még a balszerencse elkerülésére is szükség van. A portugál zseni egyetlen tornát sem sérülés miatt, mint három éve Szoboszlai, aki a szombati, Izrael elleni meccsen is kissé ráijesztett a magyar szurkolókra.

Ahhoz, hogy a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya is eljusson hat Eb-részvételig, a 2044-es tornán, negyvenhárom évesen is a keretben kell lennie, úgy, hogy addig egy kontinenstornát sem hagy ki.

Király Gábor csúcsa dőlhet meg

Ennyi idősen senki sem szerepelt még Eb-n, a csúcstartó éppen Szoboszlai Dominik egyik elődje, a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, Király Gábor, aki 40 éves és 86 napos volt, amikor a 2016-os nyolcaddöntőben Magyarország 4-0-ra kikapott Belgiumtól. A mezőnyjátékosok között a német Lothar Matthäus tartja a rekordot, még a 2000-es tornáról, de vélhetően sem a későbbi magyar szövetségi kapitány, sem Király csúcsa nem él már sokáig.

Cristiano Ronaldo csapattársa, Pepe februárban már a 41. születésnapját ünnepelte, s aligha utazik majd haza játékperc nélkül a tornáról.