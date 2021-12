Mbappé nyerte az Év futballistája díjat a Globe Soccer Awardson

Megosztás itt:

Az Egyesült Arab Emírségekben 11. alkalommal rendezett eseményen a Paris Saint-Germain világbajnok francia csatárát választották az esztendő legjobbjának. A legjobb góllövőnek járó elismerés Robert Lewandowskihoz, a Bayern München lengyel válogatott támadójához került, aki összesen 69 gólt szerzett 2021-ben.

A legjobb klubnak a Bajnokok Ligája-győztes Chelsea-t választották, míg a nyári, részben budapesti rendezésű kontinensviadalon győztes olaszoknál Mancini mellett Roberto Bonucci a legjobb védőnek, míg Gianluigi Donnarumma a legjobb kapusnak járó díjat kapta.

A játékosügynökök közül az Internazionale és a Chelsea között köttetett Lukaku-átigazolást intéző Federico Pastorellót, a sportvezetőknél pedig Txiki Begiristaint, a Manchester City sportigazgatóját díjazták. Játékos-pályafutása elismeréseként különdíjat kapott a brazil Ronaldinho.

A jelöltekre a szurkolók és egy szakmai zsűri tagjai voksoltak, a szavazatok - eltérő arányú - összesítése alapján hirdettek győzteseket.

MTI

fotó: Shutterstock - TURIN, ITALY - OCTOBER 7, 2021: Kylian Mbappé looks on during the UEFA Nations League 2021 BELGIUM v FRANCE at Allianz Stadium.

