Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Második lett a magyar birkózó a világbajnokságon

2025. szeptember 19., péntek 20:35 | MTI
zágrábi birkózó-világbajnokság Vitek Dárius kötöttfogású birkózás

A kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában Vitek Dárius ezüstérmet nyert a zágrábi birkózó-világbajnokság pénteki napján.

  • Második lett a magyar birkózó a világbajnokságon

A 25 éves magyar sportoló csütörtökön az első két meccsén három- és ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu, illetve a dél-koreai Li Szengcsan ellen, a következő kettőn pedig taktikus küzdelemben múlta felül az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, így a legnagyobbak között Deák Bárdos Mihály húsz évvel ezelőtti remeklése után volt ismét magyar döntős.

A kétszeres Eb-bronzérmes Viteknek pályafutása első fináléjában már túl nagy falatnak bizonyult az iráni címvédő, Amin Mirzazadeh, aki 7-2-re győzött.

A 77 kilós Fritsch Róbert harmadik helyét követően ez volt a magyar küldöttség második dobogós helyezése a horvát fővárosban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Elfeledett csodaszer, amely rengeteg egészségügyi bajra megoldás lehet

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

8 filléres csodaszer, amitől minden szobanövény életre kel!

Ilyen még nem történt Szijjártó Péterrel + videó

Szoboszlai Dominik megkapta a magáét a Liverpool-Atlético Madrid meccs után

Szoboszlai megdöbbenti egész Liverpoolt, Steven Gerrard is elbújik mögötte

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

További híreink

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Radar – Hollywood megrendült: világsztárok reagálnak Charlie Kirk halálára + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
2
Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre
3
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
4
Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata + videó
5
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
6
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
7
Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden
8
„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába
9
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz jogszabálysértést követett el + videó
10
Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül

Legfrissebb híreink

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

 Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden

 A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, a második Arsenal pedig vasárnap este rangadón látja vendégül a Manchester Cityt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!