Második lett a magyar birkózó a világbajnokságon

A 25 éves magyar sportoló csütörtökön az első két meccsén három- és ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu, illetve a dél-koreai Li Szengcsan ellen, a következő kettőn pedig taktikus küzdelemben múlta felül az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, így a legnagyobbak között Deák Bárdos Mihály húsz évvel ezelőtti remeklése után volt ismét magyar döntős.

A kétszeres Eb-bronzérmes Viteknek pályafutása első fináléjában már túl nagy falatnak bizonyult az iráni címvédő, Amin Mirzazadeh, aki 7-2-re győzött.

A 77 kilós Fritsch Róbert harmadik helyét követően ez volt a magyar küldöttség második dobogós helyezése a horvát fővárosban.

