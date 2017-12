Második helyen zárta Michelisz a túraautó-vb-t

MEGALAKULT A RENDVÉDELMI SZERVEK MÛKÖDÉSÉT VIZSGÁLÓ ÁRNYÉKBIZOTTSÁG A JOBBIK, AZ LMP ÉS TÖBB FÜGGETLEN KÉPVISELÕ RÉSZVÉTELÉVEL. VONA GÁBOR: A JOBBIK-KORMÁNY 2018-TÓL A MAGYAR KÜLPOLITIKA LEGFONTOSABB CÉLJAI KÖZÉ EMELI AZ AUTONÓMIA KIVÍVÁSÁT. MORVAI KRISZTINA, A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT. A 2018-AS ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK ELSÕ HARMINC HELYÉRÕL IS DÖNT MAI KONGRESSZUSÁN AZ LMP, A JELÖLTEKET HOLNAP MUTATJÁK BE. EGYELÕRE NEM LESZ HIVATALOS JELÖLTÁLLÍTÁS A SZOCIALISTÁKNÁL - AZ MSZP JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI A DK-VAL. FAZEKAS SÁNDOR: RADIKÁLISAN MEGÚJUL, GYORSABB ÉS HATÉKONYABB LESZ JANUÁRTÓL A POLGÁRI PERRENDTARTÁS, SZÁMOS INTÉZKEDÉS TEHERMENTESÍTI A BÍRÓSÁGOKAT. RÉTVÁRI BENCE: NOVEMBER 30-ÁIG MINDEN JOGOSULT - 2,7 MILIIÓ EMBER - MEGKAPTA A MAXIMUM 12 EZER FORINTOS NYUGDÍJPRÉMIUMOT. BEÁZÁS MIATT NÕGYÓGYÁSZATI MÛTÉTEKET KELL ELHALASZTANI A FÕVÁROSI SZENT JÁNOS-KÓRHÁZBAN, DE A SZÜLÉSZETI ELLÁTÁST TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJÁK RTL KLUB. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN. 2018 MÁRCIUSÁTÓL ZAJRENDELET LÉPHET ÉLETBE A MARGITSZIGETEN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ HÉTEN DÖNT A TERVEZETRÕL. BÛNÖSNEK VALLOTTA MAGÁT HAMIS TANÚZÁS VÁDJÁBAN MICHAEL FLYNN NYUGALMAZOTT TÁBORNOK, DONALD TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA. FLYNN HAJLANDÓ TANÚVALLOMÁST TENNI ARRÓL, HOGY TRUMP MÉG ELNÖKJELÖLTKÉNT UTASÍTOTTA KAPCSOLATFELVÉTELRE AZ OROSZOKKAL. A KÉPVISELÕHÁZ UTÁN AZ AMERIKAI SZENÁTUS IS MEGSZAVAZTA AZ ADÓREFORMOT, A TERVEZET TÍZ ÉV ALATT 1400 MRD DOLLÁRRAL NÖVELNÉ MEG A 20 EZER MILLIÁRDOS ÁLLAMADÓSSÁGOT. FOKOZTÁK A RENDÕRI ELLENÕRZÉST A POTSDAMI KARÁCSONYI VÁSÁRON, AHOL TEGNAP GYANÚS, ROBBANÓSZERKEZETNEK GONDOLT CSOMAGOT TALÁLTAK. FÉL ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNT KAPOTT AZ A FRANCIA CSALÓ, AKI A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI, A BATACLAN ELLENI MERÉNYLET TÚLÉLÕJÉNEK ADTA KI MAGÁT. KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE AZ INTERPOL TÖRÖLTE KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ MINISZTERELNÖKÖT, AKI ELLEN 2004-BEN SZERBIA KÉRÉSÉRE ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT. BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOS LETT A BÍRÓSÁGON. A HOLLAND ÜGYÉSZSÉG SZERINT KÁLIUM-CIANID-MÉRGEZÉS OKOZTA A HÁBORÚS BÛNÖKÉRT ELÍTÉLT PRALJAK HALÁLÁT ÍRJA A TWITTEREN A SKY NEWS. UKRAJNA ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALÁSÁVAL, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT. TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A BEVÁNDORLÁSELLENES ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK RADIKÁLIS PÁRT KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK. HONDURASBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT, ÍGY A HADSEREG ÉS A RENDÕRSÉG SZÉLESEBB JOGKÖRÖKET KAP A FELLÉPÉSRE. LAVINAVESZÉLY MIATT FELFÜGGESZTETTÉK ANNAK A HEGYMÁSZÓNAK A KERESÉSÉT, AKIT KÉT TÁRSÁVAL TEGNAP SODORT EL A LEZÚDULÓ HÓ AZ ÉSZAK-ERDÉLYI KELEMEN-HAVASOKBAN. A BALESETET EGY HEGYMÁSZÓ ÉLTE TÚL, EGYIKÜK BARÁTNÕJÉT MÁR SÖTÉTEDÉS UTÁN, HOLTAN TALÁLTÁK MEG A DORNAVÁTRAI HEGYIMENTÕK. LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY EMBER PILISSZENTIVÁNON, A TÛZ OKÁT VIZSGÁLJÁK. ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA EGY FÕVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYRÕL HAJNALBAN, SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT; A GÁZKAZÁN HIBÁSODOTT MEG. HALÁLOS GÁZOLÁS AZ M0-SON, NAGYTARCSÁNÁL; AZ ÁLDOZAT KORÁBBAN A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS AKKOR ÉRTE A BALESET, AMIKOR KISZÁLLT AUTÓJÁBÓL. GYALOGOST GÁZOLT EGY 50 ÉVES HELYI LAKOS BAJÁN, 81 ÉVES ÁLDOZATA A KÓRHÁZBAN ÉLETÉT VESZTETTE.