2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Második helyen zárta Michelisz a túraautó-vb-t

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2017. december 2., szombat 15:18, frissítve: szombat 15:20

A Honda gyári csapatának magyar pilótája az utolsó, katari nagydíj előtt mindössze 6,5 ponttal állt az éllovas Thed Björk mögött. A svéd végül megőrizte első helyét, miután Michelisz Norbert fékhiba miatt csak a tizenegyedik helyen zárta az időmérőt. Az első futamon a kilencedik, a második, fő futamon a nyolcadik lett. Michelisz a futam után úgy nyilatkozott: csalódott, hogy nem tudta megszerezni a vb-címet.

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Michelisz Norbert

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