Második helyen zárta Michelisz a túraautó-vb-t

MEGALAKULT A RENDVÉDELMI SZERVEK MÛKÖDÉSÉT VIZSGÁLÓ ÁRNYÉKBIZOTTSÁG A JOBBIK, AZ LMP ÉS TÖBB FÜGGETLEN KÉPVISELÕ RÉSZVÉTELÉVEL.
VONA GÁBOR: A JOBBIK-KORMÁNY 2018-TÓL A MAGYAR KÜLPOLITIKA LEGFONTOSABB CÉLJAI KÖZÉ EMELI AZ AUTONÓMIA KIVÍVÁSÁT.
MORVAI KRISZTINA, A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT.
A 2018-AS ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK ELSÕ HARMINC HELYÉRÕL IS DÖNT MAI KONGRESSZUSÁN AZ LMP, A JELÖLTEKET HOLNAP MUTATJÁK BE.
EGYELÕRE NEM LESZ HIVATALOS JELÖLTÁLLÍTÁS A SZOCIALISTÁKNÁL - AZ MSZP JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNI A DK-VAL.
FAZEKAS SÁNDOR: RADIKÁLISAN MEGÚJUL, GYORSABB ÉS HATÉKONYABB LESZ JANUÁRTÓL A POLGÁRI PERRENDTARTÁS, SZÁMOS INTÉZKEDÉS TEHERMENTESÍTI A BÍRÓSÁGOKAT.
RÉTVÁRI BENCE: NOVEMBER 30-ÁIG MINDEN JOGOSULT - 2,7 MILIIÓ EMBER - MEGKAPTA A MAXIMUM 12 EZER FORINTOS NYUGDÍJPRÉMIUMOT.
BEÁZÁS MIATT NÕGYÓGYÁSZATI MÛTÉTEKET KELL ELHALASZTANI A FÕVÁROSI SZENT JÁNOS-KÓRHÁZBAN, DE A SZÜLÉSZETI ELLÁTÁST TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJÁK RTL KLUB.
MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN.
2018 MÁRCIUSÁTÓL ZAJRENDELET LÉPHET ÉLETBE A MARGITSZIGETEN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ HÉTEN DÖNT A TERVEZETRÕL.
BÛNÖSNEK VALLOTTA MAGÁT HAMIS TANÚZÁS VÁDJÁBAN MICHAEL FLYNN NYUGALMAZOTT TÁBORNOK, DONALD TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA.
FLYNN HAJLANDÓ TANÚVALLOMÁST TENNI ARRÓL, HOGY TRUMP MÉG ELNÖKJELÖLTKÉNT UTASÍTOTTA KAPCSOLATFELVÉTELRE AZ OROSZOKKAL.
A KÉPVISELÕHÁZ UTÁN AZ AMERIKAI SZENÁTUS IS MEGSZAVAZTA AZ ADÓREFORMOT, A TERVEZET TÍZ ÉV ALATT 1400 MRD DOLLÁRRAL NÖVELNÉ MEG A 20 EZER MILLIÁRDOS ÁLLAMADÓSSÁGOT.
FOKOZTÁK A RENDÕRI ELLENÕRZÉST A POTSDAMI KARÁCSONYI VÁSÁRON, AHOL TEGNAP GYANÚS, ROBBANÓSZERKEZETNEK GONDOLT CSOMAGOT TALÁLTAK.
FÉL ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNT KAPOTT AZ A FRANCIA CSALÓ, AKI A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI, A BATACLAN ELLENI MERÉNYLET TÚLÉLÕJÉNEK ADTA KI MAGÁT.
KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE AZ INTERPOL TÖRÖLTE KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ MINISZTERELNÖKÖT, AKI ELLEN 2004-BEN SZERBIA KÉRÉSÉRE ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT.
BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOS LETT A BÍRÓSÁGON.
A HOLLAND ÜGYÉSZSÉG SZERINT KÁLIUM-CIANID-MÉRGEZÉS OKOZTA A HÁBORÚS BÛNÖKÉRT ELÍTÉLT PRALJAK HALÁLÁT ÍRJA A TWITTEREN A SKY NEWS.
UKRAJNA ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALÁSÁVAL, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT.
TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A BEVÁNDORLÁSELLENES ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK RADIKÁLIS PÁRT KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK.
HONDURASBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT, ÍGY A HADSEREG ÉS A RENDÕRSÉG SZÉLESEBB JOGKÖRÖKET KAP A FELLÉPÉSRE.
LAVINAVESZÉLY MIATT FELFÜGGESZTETTÉK ANNAK A HEGYMÁSZÓNAK A KERESÉSÉT, AKIT KÉT TÁRSÁVAL TEGNAP SODORT EL A LEZÚDULÓ HÓ AZ ÉSZAK-ERDÉLYI KELEMEN-HAVASOKBAN.
A BALESETET EGY HEGYMÁSZÓ ÉLTE TÚL, EGYIKÜK BARÁTNÕJÉT MÁR SÖTÉTEDÉS UTÁN, HOLTAN TALÁLTÁK MEG A DORNAVÁTRAI HEGYIMENTÕK.
LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY EMBER PILISSZENTIVÁNON, A TÛZ OKÁT VIZSGÁLJÁK.
ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA EGY FÕVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYRÕL HAJNALBAN, SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT; A GÁZKAZÁN HIBÁSODOTT MEG.
HALÁLOS GÁZOLÁS AZ M0-SON, NAGYTARCSÁNÁL; AZ ÁLDOZAT KORÁBBAN A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS AKKOR ÉRTE A BALESET, AMIKOR KISZÁLLT AUTÓJÁBÓL.
GYALOGOST GÁZOLT EGY 50 ÉVES HELYI LAKOS BAJÁN, 81 ÉVES ÁLDOZATA A KÓRHÁZBAN ÉLETÉT VESZTETTE.