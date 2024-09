Második hazai BL-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Döcögősen indult a hazaiaknak a találkozó, 3-1-re, majd 8-4-re is vezetett a horvát együttes, a védekezésben kevéssé hatékony FTC Orlane Kanor góljaival tapadt riválisára. A védekezés aztán stabilabbá vált, ez pedig azt eredményezte, hogy a 19. percben, 10-9-nél először vezetett a vendéglátó. A hátsó alakzat hatékonysága elöl is segített könnyebb gólokat szerezni. A játékrész utolsó harmadában jobban játszott a Ferencváros, Márton Gréta és Angela Malestein jól teljesített a széleken, Allan Heine vezetőedző remeklő csapata pedig már 17-11-re is ellépett.

