Másfél évre eltiltották Pars Krisztiánt

Az illetékes bizottság a keddi ülésén elfogadta a sportoló érvelését, mely szerint a tiltólistán található, teljesítményfokozásra viszont nem alkalmas anyag a versenyidőszakon kívül került a szervezetébe, továbbá bizonyítottan nem alkalmas arra, hogy pozitívan befolyásolja a sportteljesítményét.

Miután a sportoló vizeletében talált nem teljesítményfokozó szer kizárólag versenyidőszakban minősül tiltottnak, a bizottság 2019 júliusáig tiltotta el Pars Krisztiánt mindennemű sporttevékenységtől.

„Rettenetesen szégyellem azt, ami történt. Sportolói pályafutásomnak, de valójában az egész életemnek egy nagyon nehéz pillanatában hoztam egy rossz döntést, amit soha nem tudok megbocsátani magamnak. Elnézést kell kérnem a családomtól, az edzőmtől és mindenkitől, aki mellettem állt az évek során. A rám váró másfél éves kényszerpihenő alatt sportolóként kötelességemnek érzem, hogy kiköszörüljem a csorbát és aztán megmutassam, hogy mire vagyok még mindig képes. Mindezt a nyilvánosság elkerülésével szeretném tenni, ezért tisztelettel kérem a média képviselőit, hogy ezt tegyék lehetővé nekem” – mondta a sportoló.

„Szomorú nap ez a magyar atlétika történetében, ugyanakkor meggyőződésem, hogy Pars Krisztián már most tanult a hibájából és az előtte álló időszakban újra be fogja bizonyítani, hogy mekkora az akaratereje és a küzdeni tudása. A szövetség bízik abban, hogy Krisztián esete intő példa lesz minden magyar sportoló számára, tanulva abból, hogy a legnagyobb bajnokok is hibázhatnak. Bár most egy időre el kell engednünk a kezét, de várjuk, hogy jövő nyáron újra dobókörbe lépjen, mert tudjuk, hogy van még jó néhány nagy dobása” – mondta Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára.