Sport

Márquez nyerte a MotoGP Magyar Nagydíjat

2025. augusztus 24., vasárnap 15:10 | MTI
Magyar Nagydíj Moto GP Marc Márquez

A hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP Magyar Nagydíját a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán.

  • Márquez nyerte a MotoGP Magyar Nagydíjat

Az összetettben is az élen álló 32 éves kiválóság így sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta a MotoGP-ben, sőt, egymás után hetedik alkalommal duplázott egy hétvégén, mivel szombaton a sprintversenyt is megnyerte Balatonfőkajáron.

Márquez mögött honfitársa, a KTM-mel versenyző Pedro Acosta lett a második, míg az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) a harmadik.

A rajt után a második helyről induló Bezzecchinek sikerült meglepnie Márquezt az első kanyarkombinációban, sőt, a hatszoros MotoGP-bajnok spanyol még hibázott is egy kicsit, így végül harmadiknak sorolt be. A második pozíciót Franco Morbidelli fogta meg és az első néhány körben látványos volt, hogy feltartja Márquezt, miközben Bezzecchi az élen egy másodpercesre növelte az előnyét. Az olasz Enea Bastianini (KTM) már az első körben ijesztő bukást produkált, esése után ugyanis keresztben átcsúszott a pályán, de szerencséjére a többiek közül mindenki ki tudta őt kerülni.

A negyedik körben aztán Márqueznek sikerült egy szép manőverrel lehagynia Morbidellit a pálya hátsó részén, az olasz pedig kisvártatva a harmadik helyet is elveszítette, Acosta ugyanis nagy lendülettel érkezett mögötte, és a hatodik körben meg is előzte.

A hetedik kör elejétől Márquez óriási csatába kezdett Bezzecchivel, aki azonban szépen és okosan védekezve két előzési kísérletet is vissza tudott verni. A következő két körben a spanyol klasszis türelmesen üldözte tovább a riválist, a 10. kör elején pedig a célegyenes utáni kanyarkombinációban a korábbiaknál jobban előkészített és pontosabban kivitelezett előzéssel maga mögé utasította.

A folytatásban Márquez lassan, de biztosan elnyúlt Bezzecchitől, akinek hamarosan már az okozott gondot, hogy Acosta is utolérte és elkezdte támadni. A 16. kör elején ebben a csatában is az olasz motoros maradt alul, a szemmel láthatóan gyorsabb Acosta ugyanis komolyabb gond nélkül tudta megelőzni.

Márquez sikerét innentől kezdve már semmi sem veszélyeztette, miként Acosta második és Bezzecchi harmadik helye is borítékolható volt két-három körrel a leintés előtt.

Nagy versenyt futott és fantasztikusan motorozott ugyanakkor a címvédő Jorge Martín (Aprilia), aki a 16. pozícióból startolva ért célba negyedikként.

Márqueznek ez az idei 10. futamgyőzelme, és mivel még nyolc forduló hátravan az idényből, könnyen előfordulhat, hogy megdönti majd a saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban.

A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára.

A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.

Végeredmény, MotoGP Magyar Nagydíj, Balaton Park (26 kör, 105,95 km, a dobogósok):

----------------------------------------------------------------------------------

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:37.681 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.314 másodperc hátrány

3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 7.488 mp h.

A vb-pontverseny állása 14 futam után (még 8 van hátra): 1. M. Márquez 455 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 280, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 228

 

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

