2025. 10. 05. Vasárnap
Sport

Márquezen átok ül Indonéziában, most kulcscsonttörést szenvedett

2025. október 05., vasárnap 11:03 | MTI
sérülés bukás Moto GP Marc Márquez

A MotoGP-ben már világbajnok Marc Márquez nagyot bukott és valószínűleg eltörte a kulcscsontját vasárnap, a gyorsaságimotoros-vb Indonéz Nagydíjon, melyet az újonc Fermin Aldeguer nyert meg.

  • Márquezen átok ül Indonéziában, most kulcscsonttörést szenvedett

A király kategória 27 körös versenyének rajtja után az élről induló olasz Marco Bezzecchi gyatrán rajtolt, visszaesett a hatodik helyre, majd néhány kanyar után rendkívül meggondolatlanul igyekezett előre törni és hátulról belehajtott a MotoGP immár hétszeres világbajnokának hátsó kerekébe.

Az ütközés után mindkét versenyző hatalmasat bukott, de igazán Márquez járt rosszul, aki olyan szerencsétlenül esett a jobb vállára, hogy - az előzetes vizsgálatok alapján - eltörte a kulcscsontját.

A spanyol sztár vélhetőleg továbbra sem zárta a szívébe az Indonéz Nagydíjat, melyen négyszer indult, de még egyszer sem tudott célba érni.

A futam első tíz körében a szintén spanyol Pedro Acosta vezetett, majd később a Gresini 20 éves újonc motorosa, Aldeguer átvette a vezetést és végül nagy fölénnyel győzött, megszerezve ezzel karrierje első futamgyőzelmét.

Moto2-ben a pontversenyben második helyen álló brazil győzött fölényesen a listavezető spanyol Manuel Gonzalez előtt, míg a Moto3-ban a vb-éllovas spanyol Jose Antonio Rueda diadalmaskodott.

Eredmények, Indonéz Nagydíj, (a sorozat honlapja alapján):

--------------------------------------------------------

MotoGP (27 kör, 116,127 km, a dobogósok):

1. Fermin Aldeguer (spanyol, Gresini) 41:07.65 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 6.987 másodperc hátrány

3. Álex Márquez (spanyol, Gresini) 7.896 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 545 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 362, 3. Bagnaia 274

Moto2 (22 kör, 94,622 km, a dobogósok):

1. Diogo Moreira (brazil, KALEX) 34:23.800 perc

2. Manuel Gonzalez (spanyol, KALEX) 4.678 másodperc hátrány

3. Izan Guevara (spanyol,BOSCOSCURO) 7.261 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. González 258 pont, 2. Moreira 229, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 202

Moto3 (18 kör, 77,418 km, a dobogósok):

1. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 29:28.292 perc

2. Luca Lunetta (olasz, Honda) 29:28.597 0.305 másodperc hátrány

3. Guido Pini (olasz, KTM) 0.388 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra): 1. Rueda 340 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 231, 3. Maximo Quiles (sapnyol, Aspar) 217

Fotó: MTI/EPA-ANSA/Danilo Di Giovanni

