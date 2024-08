Marozsán nem bírt Medvegyevvel

Marozsán egy nappal korábban párosban is kiesett, így véget ért második US Openje.

Első találkozójukra a USTA Billie Jean King National Tennis Center második legnagyobb arénájában, a 14 ezer férőhelyes Louis Armstrong Stadionban került sor. A 28 éves ellenfél saját bevallása szerint igazi keménypályás specialista, és 20 tróefájából csak egyet-egyet szerzett salakon, illetve füvön. A US Open pedig a kedvenc versenyei közé tartozik, 2019-ben is finalista volt, 2020-ban pedig az elődöntőig jutott.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.