Máris egy hazugságot kapott fel a sajtó a Ferencváros új igazolásával kapcsolatban

Megosztás itt:

A 29 éves guineai futballista már múlt héten Budapestre érkezett, hétfőn átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon, melyek megfelelő eredményt hoztak, így a bajnoki címvédő FTC kedden szerződtette.

A zöld-fehérek honlapja szerint Keita egy évig kölcsönben szerepel majd az együttesnél, melynek vételi opciója lesz rá.

A 58-szoros válogatott középpályás felnőtt profi karrierjét 2013-ban a francia Istres-ben kezdte, ahonnan egy évvel később a Red Bull Salzburghoz került. Két kiemelkedően sikerült szezon után Ausztriából a német Bundesligában szereplő RB Leipzighez igazolt közel 30 millió euróért. Első idényének végén rögtön bekerült a bajnokság álomcsapatába.

Lipcsében ugyancsak két évet töltött, majd - 60 millió euróért - a Liverpoolhoz szerződött. A szigetországi csapattal Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, bajnokságot, FA Kupát és Ligakupát és Szuperkupát is nyert.

Az angliai évei alatt sok sérüléssel bajlódott a futballista, aki tavaly nyáron igazolt a Werder Bremenhez, melynek színeiben öt alkalommal játszott, de

március óta nem lépett pályára.

A Magyar Nemzet közölte, kedd reggel reggel a DaveOCOP, az X-en több mint félmillió követővel rendelkező liverpooli portál azt is megírta, hogy Keitát áprilisban miért száműzte eddigi klubja, a Werder Bremen. A 29 éves középpályás nem volt hajlandó felszállni a csapatbuszra, miután megtudta, hogy nem lesz a kezdőcsapatban a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-mérkőzésen. Emiatt azonnal kizárták a keretből, és a hírek szerint több mint 100 000 euróra is megbüntették.

A lap hozzátette, Keita amúgy tétmeccsen legutóbb a párizsi olimpián lépett pályára, „túlkorosként” ő volt a csoportjában három vereséggel búcsúzott guineai válogatott csapatkapitánya. Mi több, az afrikai országban olyan nagy név, hogy az olimpia megnyitóján ő vitte a guineai zászlót!

Bár több helyen az jelent meg, hogy Naby Keita március óta nem játszott tétmérkőzést, ez tehát nem igaz.

Keita az M4 Sportnak adott interjúban elmondta, hogy örömmel érkezett Magyarországra a Ferencvároshoz, többek között azért, mert a magyar bajnokság folyamatosan fejlődik, ezt bizonyítja az FTC El-szereplése. Arról is beszélt, hogy először Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója kereste meg őt és tetszett neki, amit a korábbi játékos felvázolt számára. Később Budapesten beszélt Kubatov Gábor elnökkel, majd Pascal Jansen vezetőedzővel is és ezek a beszélgetések meggyőzték arról, hogy a Ferencvárost válassza. Elsősorban az - emelte ki -, hogy a Ferencváros nemcsak egy csapat, hanem egy család.

"Ami az egyéni terveimet illeti, szerintem ez egy jó helyszín ahhoz, hogy újra tétmérkőzéseken játszhassak. Ez a legfontosabb" - mondta a tapasztalt labdarúgó. "Cserébe az energiámat, a tapasztalatomat tudom nyújtani, hogy együtt fejlődjünk, együtt érjünk el sikereket és együtt nyerjünk trófeákat."

A magyar bajnokság történetének első BL-győztes futballistája úgy fogalmazott, hogy számára a Bajnokok Ligája-diadal a múlt, persze egy jó emlék, de ő előre tekint és azért is érkezett az FTC-hez, hogy a csapattal megpróbálja kivívni a BL-szereplés jogát, amit nagy álomnak nevezett.

Keita a pályafutása során sok sérüléssel bajlódott, ugyanakkor a beszélgetésben arra utalt, hogy nem sérülés nehezítette meg a brémai karrierjét.

"Hosszú ideje nem kellett semmilyen sérüléssel megküzdenem. Volt néhány problémám az eddigi klubommal, de egy éve nem voltam sérült, edzettem a brémai tartalékcsapattal és külön is" - hangsúlyozta Keita, aki úgy érzi, fizikálisan rendben van, ugyanakkor régen játszott legutóbb tétmérkőzést, így a következő időszakban kell elvégeznie azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy újra a régi szintjén tudjon játszani. Ezért érkezett már most Budapestre és itt is marad, hogy dolgozni tudjon.

Fotó: Fradi.hu