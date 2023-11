Marco Rossi üzent a mondatait félreértelmezőknek

Megosztás itt:

Rossi elmondta, hogy mivel nem az anyanyelvén, hanem angolul nyilatkozott, félreértelmezték egyes kijelentéseit, vagyis nem azt értették, amit ki akart fejezni. A bolgárok elleni meccs után arról beszélt, hogy vannak Magyarországon, akik annak ellenére, hogy magyarok, nem támogatják a válogatottat - írta a sajtótájokaztót szemlézve a Mandiner.

„Távol álljon tőlem, hogy bárkinek megítéljem a viselkedését, demokráciában élünk, bárki bármit mondhat, de az ember látja, hogy hogyan viselkednek a mérkőzések előtt egyes emberek, és én is érzékelem, hogy előfordul, hogy emberek azt kívánják, hogy bár veszítenénk, vagy leégnénk egy mérkőzésen.

Ismétlem, abszolút belefér, hogy valaki ne támogassa a válogatottat. Szerintem mégis egy más minőség az, hogy valaki a válogatott ellen szurkol”

– fogalmazott Marco Rossi.

A szövetségi kapitány elmondta azt is, hogy a Montenegró elleni első összecsapás alkalmával az angol „agressive” kifejezést alkalmazta az ellenfélre vonatkozóan, és ezt ők sértőnek érezték. Marco Rossi kiemelte, hogy véletlenül sem valamiféle morális értékítéletet akart megfogalmazni, az „agresszív” kifejezést sportszakmai értelemben pozitívumként használta, és azt akarta vele kifejezni, hogy a montenegrói válogatott egy olyan együttes, amely igyekszik, hogy a labdát birtokló ellenfele ne tudjon kibontakozni, bemozog a szabad területekre.

„Számunkra alapértelmezett az ellenfél tisztelete. Sosem léptünk úgy pályára, hogy ne tiszteltük volna az ellenfelünket!”

– fogalmazott Rossi.

A szövetségi kapitány elmondta, hogy az eredmény, az, hogy a magyar válogatott kijutott az Eb-re felszabadulttá teszi őket, de hangsúlyozta, hogy amint a barátságos meccsek előtt is ki szokta emelni, válogatott mezben mindig maximumot kell nyújtani. Úgy fogalmazott,

„A telt házas Puskás Arénában fogunk játszani, a szurkolók előtt, akik ünnepelni szeretnének, ami egy győzelemmel lehetne a legszebb. Ezt kívánom a magunk és a szurkolóink kedvéért is! Tudom, hogy ünnepre számíthatunk, ami indokolt is. Úgy gondolom, nagyon megható lesz az, amire vasárnap sor kerül. Nem történik ilyen minden nap az ember életében. Ezért is készülünk arra, hogy egy utolsó nagy látványossággal örvendeztessük meg a szurkolóinkat."

Nyitókép: MTI/Peter Lakatos