2025. 10. 14. Kedd
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén

2025. október 14., kedd 10:47 | Origo
Lisszabon Marco Rossi Portugál-magyar meccs

Magyarország Portugália ellen lép pályára kedd este a világbajnoki selejtezők következő fordulójában. A magyar válogatott 25 fővel utazott Lisszabonba, de a meccsre csak 23 játékos nevezhető, Marco Rossi pedig döntött, kik nem lesznek ott a magyar válogatott meccskeretében.

  • Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A portugál keretből már hétfőn kikerült Rafael Leao és Gncalo Inacio, míg a magyar válogatott kapcsán rossz hír volt, hogy Nagy Zsolt betegség miatt nem utazhatott Portugáliába. A meccsnapra tovább szűkült a keret, Marco Rossi két játékosára nem számít.

A vb-selejtezős hivatalos meccskeretbe két magyar játékos, Balogh Botond és Tóth Barna nem került be. A Paks támadója azért maradhatott ki, mert Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatérhetett eltiltása után. A Kocaelispor játékosa és Tóth is a kispadon ült az örmények elleni meccsen.

A magyar válogatott 20.45-től lép pályára Portugália ellen. Cristiano Ronaldo és csapata ellen még soha nem tudott nyerni a magyar válogatott, amely jelenleg a csoport második helyén áll, a portugálok pedig akár kedd este már ki is juthatnak a jövő nyári világbajnokságra. 

Kapusok: Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Fotó: MTI

 

Kapcsolódó tartalmak

A Rossi-módszer diadala: a válogatott legyőzte az örményeket

A Rossi-módszer diadala: a válogatott legyőzte az örményeket

 Megvan a kötelező győzelem! A magyar labdarúgó-válogatott kulcsemberei hiányában is magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Örményország ellen a telt házas Puskás Arénában. Marco Rossi taktikai húzásai és a csapat küzdőszelleme ismét bizonyította: a magyar modell a futballpályán is sikeres.
