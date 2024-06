Marco Rossi: Nincs alternatívánk, csak a győzelem

A skótok erőteljes, fizikális futballt játszanak, többségük a Premier League-ben és az angol másodosztályban szerepel, ezért a kőkemény párharcoktól nem riadnak vissza. A magyar válogatottnak a védelemben magas, jól fejelő emberekre lehet szüksége, akik párharcokat nyerhetnek a levegőben - ebben Willi Orbán és Dárdai Márton sokat segíthet. Mindemelett a jó értelemben vett agresszivitás is fontos, Botka Endrének - ahogy ő maga is hangsúlyozta - pedig ez az egyik erőssége.

Látva az eredményeinket, nincs alternatívánk, csak a győzelem. Tudjuk, hogy ez egy ki-ki meccs lesz mindkét csapatnak. Óriási lesz a nyomás mindkét csapaton, úgyhogy rajtunk extra nyomás most nincs" - mondta Rossi, aki elárulta, hogy lesznek változások a kezdőcsapatban, de nevekre ezúttal sem tért ki. Az viszont beszédes, hogy Callum Sytles-ról elmondta, készen áll a játékra, és az is sokat sejtető lehet, hogy Botka Endre volt ott a magyar csapat szombati sajtótájékoztatóján, a Fradi játékosa esetlegesen Fiola Attilát válthatja a védelemben.

A csoportkör első fordulójában elszenvedett vereség után a németek elleni találkozóra sem ugyanaz a 11 játékos futott ki a pályára, az olasz szakember több helyen is változtatott a Svájc elleni meccshez képest. A második csoportmérkőzésen Lang Ádámot és Szalai Attilát vette ki Rossi a hátvédsorból, helyettük Fiola Attila és Dárdai Márton kapott lehetőséget a védelem tengelyében - előbbi a jobb oldali szárnyvédő pozíciójában a svájciak ellen is kezdett. A németek elleni találkozón Bolla Bendegúz futballozott a jobb szélen, aki az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a magyar csapatból. Az utolsó csoportmeccset megelőző sajtótájékoztatón Rossi természetesen nem árult el konkrétumokat, de arról beszélt, hogy lesznek változások a kezdőben.

Your browser does not support the video tag.