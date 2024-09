Marco Rossi: Nem akarunk ijedten pályára lépni, és természetesen szeretnénk jó támadójátékkal előrukkolni

A szövetségi kapitány elmondta, a nyári Eb után több megbeszélést is folytatott a válogatott játékosokkal, ezek során pedig lefektette azokat az alapelveket, amelyeket fontosnak érzett. Jelezte, azt szeretné, ha ezeknek az egyeztetéseknek a pontos tartalma közte és játékosai között maradna, de kijelentette: "mindenki megértette az elképzeléseimet". Schäfer András, az Union Berlin futballistája arról beszélt, tisztában van vele, hogy támadásban javulnia kell még, és védekező középpályás posztja ellenére veszélyesebbnek kell lennie a kapura. "Ugyanakkor ha védekezésben agresszívabbak tudunk lenni, akkor az segíti a támadójátékunkat is.

A meccsnek otthont adó düsseldorfi Merkur Spiel Arénában megtartott pénteki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető hangsúlyozta, most talán "jobb pillanatban" találkoznak a németekkel, mint az Eb-n, ezúttal ugyanis több magyar futballista is jobb állapotban van, mint volt a kontinensviadalon.

