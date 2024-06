Marco Rossi: Mindkét bekapott gólt hiba előzte meg, melyekből tanulni kell

"Hiába volt 14 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatunk, tudtuk, hogy nem vagyunk sem Anglia, sem Németország, éppen ezért ez a jó széria nem jelentett nyomást a csapaton. Ma semmi komoly nem történt, mert az együttes hozzáállása megfelelő volt. A futballban természetesen az eredmény a legfontosabb, de ez a meccs akár fordítva is alakulhatott volna, akkor pedig teljesen más arcok fogadtak volna" - mondta Rossi, aki szerint összességében sok apróság járult hozzá, hogy végül 2022 szeptembere után ismét kikapott a válogatott. Ilyennek nevezte, hogy fizikális problémája volt Nego Loicnak, Lang Ádámnak és Dárdai Mártonnak is, ráadásul utóbbit már nem tudta lecserélni, mert addigra mind a hat lehetőségét kihasználta.

