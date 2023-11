Marco Rossi keretet hirdetett, újoncot is avathat

Megosztás itt:

Az már a kerethirdetés előtt eldőlt, hogy az októberi keretből sérülés miatt kiesett Fiola Attila, Sallai Roland és Varga Barnabás (és továbbra sem bevethető Kleinheisler László, Schäfer András és Willi Orbán). Ugyanakkor a keddi kerethirdetésnél kiderült, hogy Sallai Roland elutazik Telkibe, a válogatott edzőtáborába, a Freiburg hivatalos kikérőt is kap az MLSZ-től, és ha az egészségi állapota úgy alakul, akkor tagja lesz a keretnek, de ez véglegesen csak jövő héten dől el - adta hírül a Nemzeti Sport.

A sportlap a keretet szemlézve azt írja, hogy a legutóbbi, októberi kerethez képest újként a kecskeméti Szuhodovszki Soma került be a névsorba, aki korábban már volt keretben, de pályára még nem lépett. Visszatér a keretbe a kétszeres válogatott, hamburgi Németh András is, aki legutóbb márciusban, az észtek ellen szerepelt a nemzeti csapatban. Szuhodovszki visszakerülésével ismét három kecskeméti játékos van a keretben (rajta kívül Horváth Krisztofer és Szalai Gábor is tagja a keretnek), így a KTE adja a legtöbb labdarúgót a nemzeti együttesbe.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a sorsdöntő bulgáriai mérkőzést a rendező ország labdarúgószövetség döntése alapján zárt kapuk fogják megrendezni. A hidegzuhanyként megjelent döntésre Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is reagált.

A teljes keret:

KAPUSOK: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Mocsi Attila (Caykur Rizespor – Törökország), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország), Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Callum Styles (Barnsley – Anglia), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Németh András (Hamburger SV – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia)

Ha vállalni tudja a játékot: Sallai Roland (Freiburg – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Marco Rossi