Marco Rossi csapata 47 éve nem látott bravúrt érhet el

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet cikkében emlékeztet, hogy negyvenhét évvel ezelőtt néhány nap leforgása alatt két aranylabdás is pályára lépett a magyar válogatott ellen, ám a franciák klasszisa, Michel Platini 1-0-s vereséget szenvedett csapatával, Oleh Blohin pedig 1-1-es döntetlent ért el a Szovjetunio színeiben Baróti Lajos együttese ellen. Most négy nap alatt Bulgária és Montenegró az ellenfél, amelyeknek jelenleg nincsenek hasonló klasszisai, de Marco Rossi válogatottja ugyanazt a bravúrt viheti véghez, mint amit legutóbb a Baróti-csapat tudott 1976-ban: veretlenül futballozhatja végig a teljes évet.

Ehhez már csak egyetlen meccset kell kipipálni, idén utoljára ma Montenegró elleni lép pályára a válogatott. 1976-ban Baróti Lajos csapata tíz hivatalos mérkőzésen maradt veretlen, amelyeken öt-öt győzelmet és döntetlent ért el. Marco Rossi együttesének a Montenegró elleni lesz a tizedik fellépése 2023-ban, az eddigi mérleg öt győzelem és négy döntetlen. Tehát ha sikerül megőrizni a veretlenséget, a legrosszabb esetben is ugyanaz lesz az arány, mint Barótiéknál, de egy győzelemmel még jobb (hat-négy) is lehet.

Marco Rossi a szombati sajtótájékoztatón határozottan kijelentette, hogy szeretnék győzelemmel megajándékozni a szurkolókat, akik az eladott jegyek alapján megtöltik majd a Puskás Arénát. Ünnepre mindenképpen lesz ok, a válogatott csütörtökön a Bulgáriában kiizzadt 2-2-es döntetlennel már bebiztosította a kijutását a 2024-es németországi Eb-re, így 1985 óta először kvalifikált egy világversenyre közvetlenül a selejtezős csoportjából. Akkor Détári Lajosék csoportelsőként jutottak ki az 1986-os mexikói világbajnokságra. A Rossi-csapatnak ugyanehhez még csak győznie sem kell, az iksz is elég Montenegró ellen. Az első helynek nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentősége is lenne: így a második kalapba kerülne a csapat az Eb csoportjainak decemberi sorsolásán.

A cikk folytatása a Magyar Nemzet oldalán érhető el!