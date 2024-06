Marco Rossi azonnal lépett, amikor Szoboszlai jelzett

"Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből is, ezért ki fogjuk elemezni a felvételeket és megbeszéljük a játékosokkal, hogy mi a teendő. Én is hibáztam, nekem is tanulnom kell még a csapatról, a játékosokról és le kell vonnom a tanulságokat a meccsből, amelynek a második félidejében meglátásom szerint már jobban futballoztunk" - mondta az izraeliek új szövetségi kapitánya.

- mondta Rossi. Hozzátette, a szünet után "inkább csak szakaszosan" sikerült jól teljesítenie a csapatnak, de a játék súlypontját át tudták helyezni a futballisták, akik helyzeteket, kapura lövési lehetőségeket is kialakítottak a második félidőben is.

Your browser does not support the video tag.