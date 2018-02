ZÁRT KÖRBEN VALLOTTA BE KÖVÉR LÁSZLÓ, HOGY A FIDESZ MAGÁRA SZABTA A VÁLASZTÁSI RENDSZERT. LMP: VILÁGOSSÁ VÁLT, HOGY A FIDESZ ÉS AZ MSZP EGYÜTT ZÜLLESZTETTE LE A MAGYAR KÖZÉLETET. MSZP: KÖVÉR BEISMERTE A VÁLASZTÁSI CSALÁST. JOBBIK: KÖVÉR LÁSZLÓ MEGERÕSÍTETTE, HOGY A FIDESZ A PÉNZÉRT ÉS A HATALOMÉRT BÁRMIRE KÉPES. A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA SZERINT SEMMI VÁLLALHATATLAN NINCS A KÖVÉR-BESZÉDBEN. HIVATALOSAN NEM TARTJA NYILVÁN A BEVÁNDORLÁSI HIVATAL, HOGY KIKKEL EGYEZTETETT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK FORGALMAZÁSÁRÓL. TAGADJA AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HOGY UTASÍTOTTÁK A KÓRHÁZI VEZETÕKET A POZITÍV HÍREK MEGJELENTETÉSÉRE. JELENTÕS MÉRTÉKBEN NÕTT AZ IDEGENELLENESSÉG MAGYARORSZÁGON A TÁRKI FELMÉRÉSE SZERINT. ELLEPHETIK A METRÓPÓTLÓ BUSZOK VÉGÁLLOMÁSAIT IS A FIDESZES PLAKÁTOK A KAMPÁNYBAN MAGYAR NEMZET. MINDEN MAGYAR HÁZTARTÁSBA SZÓRÓLAPOT JUTTAT EL A FIDESZ A NAPOKBAN. AZ EGYÜTT, ESZTERGOMBAN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON VISSZALÉPETT A DK JELÖLTJEI JAVÁRA. PÉCS VÁROSA KÉTSZER HÁROM MRD FORINT VISSZATÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁST KAP A MAGYAR ÁLLAMTÓL. A KÖLCSÖNÉRT CSERÉBE A KORMÁNY ZÁLOGJOGOT TETET PÉCS VÁROSÁNAK VAGYONÁRA. MAGYARORSZÁGON IS TERJED A SERTÉSPESTIS, AMELY FÕLEG A VADDISZNÓKAT FERTÕZI MEG, DE TALÁLTAK MÁR FERTÕZÖTT HÁZI SERTÉST IS. AZ UTCÁN DOLGOZTATTAK PROSTITUÁLTKÉNT EGY 13 ÉVES ÁLLAMI GONDOZOTT MAGYAR LÁNYT BÉCSBEN. AFRIKAI MIGRÁNSOKRA LÖVÖLDÖZÖTT AUTÓJÁBÓL EGY MEG NEM VÁLASZTOTT SZÉLSÕJOBBOLDALI TARTOMÁNYI KÉPVISELÕJELÖLT OLASZORSZÁGBAN. AZ OLASZ VÁROSBAN NÉHÁNY NAPJA EGY 18 ÉVES OLASZ LÁNYT ÖLTEK MEG, A GYILKOSSÁG MIATT EGY NIGÉRIAI FÉRFIT VETTEK ÕRIZETBE. NÉMET KÜLÜGYMINISZTER: NÉMETORSZÁG VÁLLALJA A TÖRTÉNELMI FELELÕSSÉGET A HALÁLTÁBOROKÉRT. VAGYONUK EREDETÉNEK IGAZOLÁSÁRA KÖTELEZI A BRIT KORMÁNY A SZIGETORSZÁGBAN ÉLÕ KÜLFÖLDI OLIGARCHÁKAT. ANDREJ BABIS NEM ZÁRJA KI AZ ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁSOKAT. DONALD TRUMP SZANKCIONÁLNÁ AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEK NEM FOGADJÁK BE AZ USA-BÓL KITOLONCOLT ÁLLAMPOLGÁRAIKAT. UMA THURMAN EGY ÚJSÁGCIKKBEN SZÁMOLT BE ARRÓL, HOGY HARVEY WEINSTEIN ÕT IS MOLESZTÁLTA. ÕRIZETBE VETTEK SPANYOLORSZÁGBAN 40 FÉRFIT, AKIK PEDOFIL TARTALMÚ ANYAGOKAT OSZTOTTAK MEG. PFSZ: A PALESZTIN KORMÁNY KÉSZÍTSE ELÕ A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁT IZRAELLEL! OFFENZÍVÁT INDÍTOTT AZ IRAKI HADSEREG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET MEGMARADT HARCOSAI ELLEN. EGY ELLENZÉKI CSOPORT VÁLLRÓL INDÍTHATÓ RAKÉTÁVAL LELÕTT EGY OROSZ CSATAREPÜLÕT SZÍRIÁBAN, A PILÓTA ÉLETÉT VESZTETTE. A LÁZADÓK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY A LELÕTT OROSZ GÉP ELÕTTE MENEKÜLÕ CIVILEKET TÁMADOTT. HAT ÉV UTÁN ISMÉT MISÉZTEK A HÁBORÚ DÚLTA DEIR EZ-ZÓR-I SZÍR ORTODOX TEMPLOMBAN. II. EFRÉM IGNÁC, ORTODOX PÁTRIÁRKA: VIGASZ EZ NEKÜNK ÉS ÜZENET A VÁROS LAKOSAINAK, HOGY JÖJJENEK HAZA, VEGYENEK RÉSZT AZ ÚJJÁÉPÍTÉSBEN. 4400 ÉVES ÓKORI EGYIPTOMI SÍRT TALÁLTAK RÉGÉSZEK A GÍZAI PIRAMISOK KÖZELÉBEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT PALOTAI KÁROLY OLIMPIAI BAJNOK LABDARÚGÓ, AKI KÉSÕBB JÁTÉKVEZETÕKÉNT IS A LEGJOBBAK KÖZÖTT SZEREPELHETETT. EGY EMBER MEGHALT ABBAN A PÉCSI TÛZBEN, AMELY EGY ELHAGYATOTT IPARTERÜLETEN KELETKEZETT. 3 KISKORÚ ÉS EGY 20 ÉVES FIÚ BÁNTALMAZOTT A NYÍREGYHÁZI VASÚTÁLLOMÁSON KÉT FÉRFIT, CSOPORTOS GARÁZDASÁG MIATT BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT ELLENÜK. 3 KILOGRAMM MARIHUÁNÁT IS TALÁLTAK ANNÁL A KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕNÉL, AKIT ÚJBUDAI LAKÁSÁN FOGTAK EL A NYOMOZÓK. HOLTAN TALÁLTAK EGY IDÕS NÕT A BÁCS-KISKUN MEGYEI FOKTÕN, A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕ AZ ÁLDOZAT LÁNYA. FEGYVEREKET TALÁLTAK EGY SVÉD AUTÓBAN A RÖSZKEI HATÁRÁTKELÕN, A SZERB UTAS ELLEN ELJÁRÁS INDULT. FÁK DÕLTEK AZ ÚTRA BÜKKSZENTLÉLEK ÉS MÁLYINKA KÖZÖTT, KERÜLNI A 26-OS FÕÚT FELÉ LEHET. REKORDSZÁMÚ, 1350 MASKARÁS ÛZI EL A TELET AZ IDEI MOHÁCSI BUSÓJÁRÁSON, AMELY FEBRUÁR 8-ÁN VESZI KEZDETÉT.