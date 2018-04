Maradonának megint mennie kell

ELNÖKE ÉS ELNÖKHELYETTESE LESZ A JOBBIKNAK A KÉT HÉT MÚLVA ESEDÉKES KÖVETKEZÕ KONGRESSZUS UTÁN. MIRKÓCZKI ÁDÁM: A JAVASLATOT NÉGYÖTÖDÖS TÖBBSÉGGEL FOGADTA EL A KONGRESSZUS. NYOMOZNAK AZ LMP-BEN, HOGY KI SZIVÁROGTATTA KI A DULAKODÁSRÓL KÉSZÜLT HANGFELVÉTELT. A DK MEGTÁMADJA AZ VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT A KÚRIÁN ÉS ISMÉTELT VÁLASZTÁST KÖVETEL. FIDESZ: GYURCSÁNY PÁRTJA NEM TUDJA ELFOGADNI A VERESÉGET. LEZÁRULT A KORMÁNYALAKÍTÁSI KONZULTÁCIÓ KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖK SAJTÓFÕNÖKE. PALKOVICS LÁSZLÓT NEMZETI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERNEK JAVASOLTA ORBÁN VIKTOR. A HONVÉDELMI TÁRCÁT BENKÕ TIBOR, AZ AGRÁRTÁRCÁT NAGY ISTVÁN VEZETHETI. SAJÁT KORMÁNYIRODÁT KAP ORBÁN VIKTOR, AMELYET SZEMÉLYESEN Õ IRÁNYÍT MAJD. ROGÁN ANTAL: A MINISZTERELNÖK ÍGY HATÉKONYABBAN TUDJA ELLENÕRIZNI AZ INTÉZKEDÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT. SZAKÉRTÕ: SZÍRIÁBÓL MÁR NEM VÁRHATÓ MENEKÜLTÁRADAT. NEM MOND LE TISZTSÉGÉRÕL VIORICA DANCILA ROMÁN MINISZTERELNÖK. FEHÉR HÁZ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÉSZ RENDEZNI A KERESKEDELMI VITÁIT EURÓPÁVAL. DONALD TRUMP: BÁTORÍTÓ VOLT A KÉT KOREA VEZETÕINEK TALÁLKOZÁSA. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERINT FENN KELL TARTANI AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI NYOMÁSGYAKORLÁST. IRÁN: WASHINGTON NEM MÉLTÓ RÁ, HOGY SZEREPET JÁTSSZON A KOREAI ENYHÜLÉSBEN. AZ ÉSZAK-KOREAI ÁLLAMI MÉDIA IS LELKESEN SZÁMOLT BE A PÉNTEKI KOREA-KÖZI TALÁLKOZÓRÓL. IZRAELI MINISZTER: A KOREAI-FÉLSZIGET ATOMMENTESÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRET MEGERÕSÍTI TRUMPOT IRÁNNAL SZEMBEN. LÉGICSAPÁSOKAT MÉRT SZANAÁRA A SZAÚDI KOALÍCIÓ, TÖBB LÁZADÓ PARANCSNOKOT MEGÖLTEK. A HAMÁSZ HADITENGERÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEIRE MÉRTEK LÉGICSAPÁSOKAT IZRAELI HARCI GÉPEK. JÉGGEL TELI KRÁTERT TALÁLT A MARSON AZ EXOMARS OROSZ-EURÓPAI ÛREXPEDÍCIÓ. ÖTEN MEGHALTAK ÉS TÍZEN MEGSEBESÜLTEK EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN A DÉL-AFGANISZTÁNI HILMEND TARTOMÁNYBAN. TÛZ ÜTÖTT KI EGY GYÕRI TÁRSASHÁZI LAKÁSBAN, KETTEN FÜSTMÉRGEZÉST SZENVEDTEK. TÖBB FERENCVÁROSI LAKÁSBAN IS KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOKAT TALÁLTAK A RENDÕRÖK. FELFORDUL BUDAPEST KÖZLEKEDÉSE A MÁJUS 1-JEI NAGY FUTAM MIATT. A VÁLTOZÁSOK ELSÕSORBAN A LÁNCHIDAT, AZ ERZSÉBET HIDAT, A MÚZEUM KÖRUTAT ÉS A RAKPARTOKAT ÉRINTIK.