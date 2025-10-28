Már nem Szabó István a nyíregyházi labdarúgók vezetőedzője

Megosztás itt:

A vártnál gyengébb szereplés miatt a vezetőség a váltás mellett döntött. Az új edző személyéről megkezdődtek az egyeztetések - olvasható a klub honlapján megjelent közleményben.

Az 58 éves Szabó - aki korábban ezüstérmes volt a Kecskeméttel - április elején vette át az akkor kieső helyen álló nyírségi együttes irányítását, végül csapata nyolcadik lett, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.

Az új idényben viszont nem jöttek a remélt eredmények, a Nyíregyháza két győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel áll az utolsó helyen.

Fotó: Szabó István a Fizz Liga 10. fordulójában játszott MTK Budapest - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. október 18-án. MTI/Szigetváry Zsolt