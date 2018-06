Már csak párat kell aludni a vb-ig

Ahogy közeledik a nyitómérkőzés, úgy nő az érdeklődés a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó világbajnokság iránt. Ilyenkor több sportcikket adnak el, növekszik a kereslet a televízió készülékek iránt, és fellendül a sportfogás is, sok vendéglátóhelyen pedig kivetítőkön lehet majd nézni a mérkőzéseket. Magyarország nem lesz ott a tornán, a válogatottnak utoljára több mint harminc éve sikerült kijutnia. Négy éve a németek nyerték a vb-t, a Nationalelfet idén is a döntőbe várják.

A Foci VB-nek nemcsak a sportág szerelmesei és a vendéglátósok örülnek, hanem a kereskedők is. Ilyenkor – ahogy a két évvel ezelőtti Európa Bajnokság idején is – megnő a kereslet a szurkolói kellékek iránt, sokan pedig ilyenkor vesznek új tévét, hogy még jobb minőségben követhessék a mérkőzéseket, valamint nagyot szakítanak a fogadóirodák is.

Négy éve, az országok még saját hatáskörben dönthettek a mérkőzések nyilvános vetítéséről, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség viszont egységes szabályt vezetett be, így azoknak a kereskedelmi egységeknek ahol a meccseket is lehet nézni jogdíjat kell fizetniük, kivételek a sportkocsmák ha a VB idejére nem növelik meg a területüket, nem szednek belépőt és nincs minimálfogyasztás. A többieknek viszont fizetniük kell.

Az a plusz forgalom, amit egy ilyen világbajnokság tud hozni, az bőven megéri egy vendéglátóipari egységnek, azért a díjért, amit ki kell fizetni. Nyilván, nagyon kicsi kocsmák, éttermek esetében, ahová nem ezért ülnek be az emberek, ott azért lehet, hogy nem éri meg kifizetni a jogdíjat, de ahol egy kerthelyiséget meg tudnak tölteni meccsnézőkkel, ott ez egyértelműen megéri - mondta Szabados Gábor, sportközgazdász.

A magyar válogatott nem lesz ott a tornán, utoljára, az 1986-os mexikói vébére sikerült kijutnia.

Azoknak, akik a meccseket akarják nézni, idén nem kell annyira sokáig fennmaradniuk mint négy éve.

A nyitómérkőzést a házigazda Oroszország Szaúd-Arábiával játssza június 14-én, magyar idő szerint 17 órától, Moszkvában. A mérkőzések pedig 12 és 21 óra között kezdődnek majd. Az első hétvégén a spanyol, a portugál, a francia, az argentin, a német és a brazil válogatottak is bemutatkoznak.

A harminckét csapatos labdarúgó világbajnokság döntőjét, szintén az orosz fővárosban, július 15-én rendezik a luzsnyiki stadionban.