Már biztos az érem! Olimpiai döntős a magyar férfi kardcsapat

A szűk, 6-5-ös győzelem után Szilágyi 39-40-nél ment fel a pástra Pakdamannal szemben. Gyorsan fordított, 42-40-nél videót kért vélt védése igazolására, de az iráninak ítélték a pontot, majd a következőt is ő adta. Egylámpás találat következett a magyar vívótól, sőt 44-42-re is vezetett. Eggyel közelebb jött Pakdaman, a következő akciónál viszont a bíró videózás után Szilágyi támadását megadta, ezzel alakult ki a végeredmény.

Rabb továbbra is remekül vívott, legtöbbször megelőzte Araszbarant, akit 33-33-nál utolért. A következő két tust viszont az iráni adta. Szatmári következett Rahbarival akkor, amikor valamelyest könnyebbé vált a helyzet, mert a franciák kikaptak a dél-koreaiaktól, így csendesebbé vált a közönség, nyugodtabb körülmények között lehetett vívni, és már a magyar szurkolókat lehetett hallani. Magára talált Szatmári, amit jól szemléltetett, hogy a 38. tust látványos parád-riposzttal adta. Döntetlennél, 39-39-nél az iráni gyújtott lámpát, de kiderült, hogy nem volt rajta a ruháján a csipesz, azaz Szatmári hiába talált, vagy talált volna, nem jelezhetett a gép. Végül nem adták meg a találatot, de a következőt így is az iráni vívó adta.

A másik páston zajlott közben a címvédő dél-koreaiak és a franciák összecsapása, a nagyon aktív hazai szurkolók biztatása miatt pedig megint nehéz volt követni az asszóvezető jelzéseit, utasításait. Rabb ebből fakadóan kapott is sárga lapot. Szilágyi az asszója közben még közelebb zárkózott, de aztán több akciója is rövid volt. Végül 6-5-re hozta a párharcot, ezzel eggyel csökkentette a hátrányt. Szatmári a hatodik asszóban kikapott Pakdamantól, így a harmadik kör 25-30-ról indult.

Your browser does not support the video tag.