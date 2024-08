Már az éremtáblázat 12. helyét foglalja el hazánk a párizsi olimpián

Megosztás itt:

A sportvezető hétfőn a Nemzeti Sportrádióban adott helyzetjelentést a párizsi játékokról, kiemelve, hogy nagyon kiegyenlített a sportvilág küzdelme. Példaként említette a kerékpáros Vas Blanka szoros befutóját, és az úszó Németh Nándor döntőjét is.

"Ezek nemhogy előre meg nem jósolható dolgok, hanem itt a helyszínen is az ember alig hiszi el, mivel szabad szemmel nem is látja a különbséget. Nagyon kemény küzdelem folyik minden egyes éremért és helyezésért" - mondta Schmidt Ádám, aki abban bízik, hogy a második héten is szereznek érmeket és olimpiai pontokat a magyar versenyzők.

Az úszókra kitérve elárulta, hogy számára a nyári játékok egyik legmeghatóbb pillanata eddig az volt, amikor gratulálhatott a dobogón Milák Kristófnak, akivel személyesen is nagyon jó baráti kapcsolatot ápol. Kiemelte, hogy kettejük barátsága nem az államtitkári megbízatásával kezdődött, hanem jóval korábban, még 2017-ben. Hangsúlyozta, hogy a kétszeres olimpiai bajnok úszó mellett magánemberként áll, és soha nem részesült más bánásmódban, mint a többi magyar sportoló.

Schmidt Ádám fontosnak tartja, hogy minél több magyar érdekeltségű eseményen ott legyen, de a megfelelő arányokat is szeretné megtalálni. Éppen ezért kikéri a vezetők véleményét a sportolókkal való találkozásokról, mivel szerinte nem szerencsés a legfontosabb pillanatok előtt megzavarni a versenyzőket. A következő, mozgalmas napokról pedig elárulta, hogy a többi mellett nagyon várja a birkózók, kajak-kenusok, öttusázók és a tekvandósok küzdelmeit is.

Elhangzott, hogy a sportversenyek mellett folyamatosan zajlanak a sportdiplomáciai egyeztetések, mivel jelenleg a francia fővárosban tartózkodik a világ sportvezetőinek szinte mindegyike, akikkel kötetlen formában is lehet egyeztetni.

A francia szervezésről az államtitkár elmondta, hogy egy ilyen világeseményt rendkívül bonyolult megrendezni. Eddigi tapasztalatai szerint a legnagyobb nehézséget a logisztika, a sportolók és sportvezetők szállítása okozza, viszont rendkívüli biztonságban érzik magukat, mivel "elképesztő mennyiségű" katona és rendőr dolgozik nap mint nap az utcákon és a sporteseményeken. Kiemelte: minden verseny teltházas, a látottak alapján pedig Magyarországot is képesnek tartja egy nagyon magas színvonalú olimpia megrendezésére.

"Elképesztő, milyen ereje van az olimpiai mozgalomnak és hogy mennyi embert mozgat meg. Mindenki erről beszél, Párizs 2024-es pólóban, sapkában vagy más olimpiai termékekben járnak az emberek az utcán. Olyan erő mozdul meg az olimpiai játékok kapcsán, ami semmihez sem fogható és ezzel együtt lüktet most Párizs" - zárta gondolatait Schmidt Ádám.