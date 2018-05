Mancini mondhat igent arra, amit Ancelotti visszautasított

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5.50-TÕL 6.30 - ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT A JOBBIK - VENDÉG: GYÖNGYÖSI MÁRTON ELNÖKHELYETTES, JOBBIK. 6.40 - SÚLYOS MUNKAERÕHIÁNY A TURIZMUSBAN - VENDÉG: GÁL PÁL ZOLTÁN ELNÖK, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓ MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 8.30 - A PERONON UNGÁR PÉTER ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP. A MÛSORVEZETÕ LAMPÉ ÁGNES. ELINDULT AZ ÉLET MENETE A BUDAPESTI MÁRCIUS 15. TÉRRÕL. A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÕ MENET AZ ERZSÉBET HÍDON KERESZTÜL A FRIEDRICH BORN RAKPARTRA VONUL. PUBLICUS INTÉZET: A MAGYAROK NÉGYÖTÖDE ELLENZI, HOGY KÖZPÉNZBÕL ÉPÍTSENEK STADIONOKAT. A KUTATÁS SZERINT A FIDESZ-SZAVAZÓK TÖBBSÉGE SEM ÉRT EGYET A STADIONÉPÍTÉSEKKEL. LMP: ÖNÁLLÓ MINISZTÉRIUMNAK KELLENE KÉPVISELNIE AZ OKTATÁS ÜGYÉT AZ ÚJ KORMÁNYBAN. LMP: A "MAMUT" TÁRCAKÉNT MÛKÖDÕ EMMI EDDIG IS ALKALMATLAN VOLT A HUMÁNTERÜLETEK GONDJAINAK MEGOLDÁSÁRA. MÁR 400 ÜGYVÉD ÉS BÍRÓ ÍRTA ALÁ AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉÉRT INDÍTOTT PETÍCIÓT. AZ ALÁÍRÓK SZERINT SZEGÉNYELLENES ÉS TÚL SZIGORÚ A JOGSZABÁLY. MÁR A VÁGÁNYÉPÍTÉST KÉSZÍTIK ELÕ A SZEGED ÉS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY KÖZÖTTI VASÚT-VILLAMOS VÁSÁRHELYI SZAKASZÁN. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK MA A HEVES MEGYEI SZÚCSON, A TISZTSÉGÉRT 5 FÜGGETLEN JELÖLT INDUL. TÖBB EMBERT MEGKÉSELT PÁRIZSBAN EGY MERÉNYLÕ SZOMBATON ESTE, A TÁMADÁSBAN EGY EMBER MEGHALT. AZ ISZLÁM ÁLLAM MAGÁRA VÁLLALTA A MERÉNYLETET, A CSECSEN TÁMADÓT A RENDÕRÖK LELÕTTÉK. EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG SOHA NEM ENGED A SZABADSÁG ELLENSÉGEINEK. CSECSENFÖLDÖN KIHALLGATJÁK A PÁRIZSI KÉSES TÁMADÓ HOZZÁTARTOZÓIT. ERDOGAN MELLETT ÖT MÁSIK JELÖLT INDULHAT AZ ELÕREHOZOTT ELNÖKVÁLASZTÁSON TÖRÖKORSZÁGBAN. A NÉMET KÖRNYEZETVÉDELMI HIVATAL SZERINT MEGOLDHATÓ A DÍZELMOTOROK ÁTALAKÍTÁSA. KÁRTÉRÍTÉSRE SZÁMÍTHATNAK A NAGY-BRITANNIÁBÓL KITOLONCOLT HAJLÉKTALAN EU-ÁLLAMPOLGÁROK. AZ IZRAELI ELÕADÓ NYERTE A 63. EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁLT, MAGYARORSZÁG A 21. LETT. ISMERETLEN FEGYVERESEK TÁMADTAK MEG EGY KORMÁNYZATI HIVATALT AFGANISZTÁNBAN, 6 EMBER MEGHALT. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕK ROBBANTOTTAK TÖBB KERESZTÉNY TEMPLOMNÁL INDONÉZIÁBAN. EGY CSALÁD HAT TAGJA, KÖZTÜK KÉT KISLÁNY, KÖVETTE EL AZ ÖNGYILKOS MERÉNYLETEKET INDONÉZIÁBAN. HALÁLRA ÍTÉLTEK 8 EMBERT IRÁNBAN A TAVALYI TERRORCSELEKMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT A KÍNAI ELNÖK IS SZINGAPÚRBAN LESZ DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONGUN TALÁLKOZÓJÁNAK IDEJÉN. TÚLZOTTAN HITT A GPS-UTASÍTÁSAINAK EGY IDÕS ASSZONY, EZÉRT AZ ALUJÁRÓBA, A GYALOGOSOKNAK FENNTARTOTT ÚTSZAKASZRA HAJTOTT A PETÕFI HÍDNÁL. KISEBB FÖLDRENGÉS VOLT HAJNALBAN MÁRIANOSZTRÁN, ANYAGI KÁR VAGY SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. 12 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE A RENDÕRÖK EGY ERZSÉBETVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYEN KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS MIATT. AUTÓ KARAMBOLOZOTT MOTORRAL A 4-ES FÕÚTON VECSÉS KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.