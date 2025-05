Majoross Gergely: Az A-csoportos felnőtt-válogatottunk képes benn maradni az elitben

Megosztás itt:

A Majoross Gergely szövetségi kapitánnyal készült interjú:

– Hogyan illeszkedik a szakmai stáb hosszú távú tervébe a világbajnokságon mutatott teljesítmény és a végeredmény?

– Úgy, hogy elindultunk az úton, ami a cél felé visz, ahová szeretnék eljutni a következő években. Az alapokat lefektettük, de a saját identitásunkat, azokat a tulajdonságokat, amelyeket szeretnénk, hogy jellemezzenek minket, még nem mutattuk meg rendre és következetesen. Ez azért történhetett így, mert legtöbbször nem velünk azonos szintű ellenfelekkel csaptunk össze, a világ legjobb csapatai egyelőre túl nagy kihívás elé állítottak minket. Csehország ellen sikerült helytállnunk, Svájccal szemben viszont egyáltalán nem. Nagyon tanulságos torna volt, egyre jobban látjuk azt, miben kell leginkább előrelépni, és melyek a játékrendszerünk azon elemei, amelyek a legmagasabb szinten is alkalmazhatók. Tíz nap alatt hétszer játszottunk, rengeteg a különféle kihívás, de a következő világbajnokságon még felkészültebbek leszünk.

– Hogyan lehetne felkészülni év közben az ennyire intenzív terhelésre?

– A bajnokságoknak nem az a feladatuk, hogy a válogatott érdekeit szolgálják, a ligáknak, a kluboknak megvannak a maguk prioritásai. Nem tudom, lehet-e változtatni ezen a helyzeten. Nekem volt egy javaslatom a hazai liga menetrendjének módosítására, ami nemcsak a válogatott miatt, hanem egyéb szempontból is megfontolandó lehetne. De alapvetően nem az a kihívás, hogy két nap alatt két meccset kell játszani, hanem hogy tíz nap alatt hetet olyan riválisokkal, mint Csehország és az Egyesült Államok, ezt pedig országhatáron belül nehéz lenne modellezni.

– A svájciaktól elszenvedett tízgólos vereséget követően azt mondta, egyszerűen nem elég jó a Magyarországon végzett munka ahhoz, hogy fel tudjuk venni a világ élvonalával a versenyt. Lehetséges a hazai viszonyokon, adottságokon változtatni, és ha igen, hogyan?

– Szerintem igen, bár valóban, az adottságokon is javítani kellene, ami nem egyszerű. Ugyanakkor amink van, abból is ki tudunk hozni többet, és a Magyar Jégkorongszövetség vezetőségének ez eltökélt szándéka, nagyon sokat tesz azért, hogy folyamatosan fejlődjön a szakmai munka itthon. Azt is látjuk, hogy kizárólag a határainkon belül nem érhetjük el a világszínvonalat. Azt viszont meg lehet oldani, hogy több játékosunk játsszon nívós külföldi bajnokságban, és hogy több magyar klub szerepeljen magasabb színvonalú ligában. Örülünk, hogy a Ferencvárosnak ez most megadatik, de ez csak az első lépés, az a lényeg, hogyan tud ezzel a lehetőséggel élni a klub, és hogy mit profitálnak ebből a magyar játékosok. Továbbra is azt gondolom, hogy az igazán fontos kérdések az utánpótlásban dőlnek el, a tehetséges játékosoknak nagyjából tizenöt éves korukig sokkal jobb munkát kellene végezniük a mostaninál, hogy nagyot tudjunk előrelépni. Ahhoz viszont, hogy az értékelés korrekt legyen, meg kell jegyezni, hogy eddig is értünk el eredményeket. Vannak játékosaink elit juniorligákban, van játékosunk, akire a fél világ figyel, és van egy A-csoportos felnőttválogatottunk, amely, ha minden jól megy, képes benn maradni az elitben, de legalábbis meccset tud nyerni. Ezek fontos fegyvertények olyan országban, amely nemrég még a C-csoport alján volt. Sok ember energiája, munkája van benne, hogy eddig eljutottunk, de szeretnénk tovább fejlődni.

