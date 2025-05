Majoross Gergely: a győzelem csak melléktermék

Megosztás itt:

Az együttes a herningi csoportban előbb a németektől 6-1-re, majd az amerikaiaktól 6-0-ra kapott ki, kedden este viszont remek játékkal verte 4-2-re a kazahokat úgy, hogy előzőleg 14 találkozóból - közte 11 tétmeccsből - csak egyetlen egyszer, még 2013-ban tudta legyőzni riválisát.

"Ez egy jó visszajelzés volt, hogy ilyen komoly csapatot le tudunk győzni. De hangsúlyozom: ennél mi nagyobb tervekkel jöttünk ide. Értjük, megértettük, hogy ez a világbajnokság számunkra nagyon sok tapasztalatot tartogat a jövőre nézve. Mindent bele kell tennünk, hogy fejlődjünk. Szeretnénk látni, hogy az utánpótlás-nevelésünkben mit kell máshogy csinálnunk, szeretnénk érteni, hogy a játékrendszerünk mely része működik és melyik nem ezen a szinten, melyik játékos mit tud hozni magával, és a jövőben mit tud ennél is többet tenni. Természetesen nagyon fontos a győzelem, de ez itt egy melléktermék. Mi nem azért jöttünk, hogy nyerjünk, mi azért jöttünk, hogy mindenből a legtöbbet hozzuk ki, és ez most három pontot hozott" - mondta az MTI-nek Majoross, az első magyar szövetségi kapitány, aki a második világháborút követően győzelemre vezette az élvonalban a válogatottat.

Elődjei, Lator Géza és Minder Frigyes még az 1930-as években - amikor nem volt osztályozós rendszer a vb-n - arattak sikereket. Az újkori történelemben az eddigi három A-csoportos szereplés alkalmával csak tengerentúli kapitánya volt a brigádnak, a kanadai Pat Cortina (0 győzelem 2009-ben), honfitársa, Rich Chernomaz (1 győzelem, 2016-ban) és az amerikai Kevin Constantine (1 győzelem 2023-ban).

Majoross elmondta, hogy szerdán pihenőt kap a keret döntő része, akik kedden nem, vagy kevesebbet játszottak, azok mennek jégre.

Csütörtökön a címvédő csehek következnek, velük 1937. február 27-e óta, több mint 88 éve nem volt meccse a magyaroknak. Az egymás elleni összesített mérlegben egy döntetlen (0-0 az 1937-es londoni vb-n) és négy vereség áll 1-13-as gólkülönbséggel. Az egyetlen magyar gól még 1931. február elsején született a krynicai vb-n, azaz 94 eéve nincs találat a csehek, illetve a jogelőd csehszlovákok ellen.

"Nem hiszem, hogy nekünk azzal kellene foglalkoznunk, hogy ki lesz a következő ellenfél. Nem azt tűztük ki célul, hogy most feltétlenül, minden áron bent fogunk maradni, és erre fogunk összpontosítani. Mi arra fogunk összpontosítani, hogy a legjobbunkat nyújtsuk, mindenből kihozzuk a legtöbbet, fejlődjünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak azzal foglalkozzunk, hogy nyerjünk valamikor most. Kedden este sikerült megvalósítanunk a kazahok elleni tervet, minden szuper, de most szerdán pihenünk, csütörtökön jön Csehország, és ebből is ki kell hoznunk a legtöbbet" - tette hozzá Majoross.

A távolabbi jövőt tekintve a szövetségi kapitány kiemelte: a legnagyobb tét, hogy többet játszhassanak az A-csoportban erős ellenfelekkel szemben, és a magyar fiatalokat a "nagy piacon" tudják megmutatni.

"Könnyebben tudunk lekötni mérkőzéseket, ha mi közben A-csoportosok vagyunk, és van egy vb, ahol nagyon sokat lehet fejlődni. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a válogatott itt tudjon maradni, hogy a szerzett tapasztalatokat újra fel tudja használni egymást követő évben, ez a fejlődésnek nagyon sokat adhatna" - fogalmazott.

A címvédő csehek eddig veretlenek Herningben, hosszabbításban győzték le 5-4-re a svájciakat a tavaly vb-döntő ismétlésén, aztán 2-1-re a norvégokat és 7-2-re a házigazda dánokat, így a 3. fordulót követően a második helyen állnak a százszázalékos németek mögött.

