Magyarország-Szerbia 27-0

Csaknem 60 ezren vettek részt a Hír Tv szavazásán, a voksolók 97%-a Orbán Viktorral értett egyet, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni. A szavazók 3%-a a Soros-szervezettel értett egyet, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek üzletággá teszik a magyar állam ellen indított pereket - mondta Híradónknak az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a gyöngyöspatai romák kártalanításának ügyével kapcsolatban emlékeztetett: a korábbi nem megfelelő szintű oktatásért cserébe utólagosan, oktatással kárpótolnák a diákokat. Rétvári Bence hangsúlyozta: az ügyet megoldani kell, nem pedig újabb problémákat generálni. Igazságtalannak tartja a százmilliós gyöngyöspatai kártérítést a magyarok kétharmada - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb felméréséből. A strasbourgi bíróságnak nem a „deviáns kisebbségek” igényeit kellene a többséggel szemben érvényesítenie - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Völner Pál közölte: a kormány álláspontja szerint elfogadhatatlan az, hogy miközben az áldozatok nem kapnak kártérítést, az elkövetők viszont igen. A magyar kormány számára továbbra is hazánk biztonsága az első - hangsúlyozta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt közölte: Magyarország kormánya idén is folytatja országépítő munkáját, 2020-ban is kiemelt feladat a biztonság és a családok védelme. A polgárőrök a kormány stratégiai partnerei, akik részt vesznek a határvédelemben, és ezáltal jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország közbiztonsága jó – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A málenkij robot áldozataira emlékeztek Kismaroson. A kommunista diktatúrák halálos áldozatainak száma világviszonylatban 100 millióra tehető - mondta Rétvári Bence államtitkár. Míg 2010-ben 69 ezren vették igénybe a bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezményt, addig 2018-ban már 258 ezren - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Elindult a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt, amelynek célja az online zaklatás és a gyermekek közti erőszak visszaszorítása - hangzott el az M1-en. A keresztények egységének megteremtéséhez kevés az emberi erőfeszítés, szükség van a szívből jövő, állhatatos imádságra - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A brüsszeli bürokraták célja, hogy egy világkormányzást hozzanak létre, ezért támadják a nemzeti szuverenitást védő Magyarországot és Lengyelországot – mondta Fricz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója a Hír Tv A Nyolcas című műsorában. Nemzetközi Líbia-konferenciát tartotta Berlinben, amelyen a német szövetségi kormány és az ENSZ szervezésében tizenegy ország és számos nemzetközi szervezet képviselői tárgyaltak az észak-afrikai országban dúló polgárháborúból kivezető lehetséges utakról. A líbiai konfliktusban érdekelt országok megállapodtak a többször is megsértett fegyverembargó betartásában, amelyet az eddiginél jobban kell ellenőrizni - jelentette be Angela Merkel német kancellár. António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a berlini nemzetközi Líbia-konferencia résztvevői egyhangúlag egyetértettek abban, hogy nem szabad teret adni az észak-afrikai országban dúló polgárháború katonai megoldásának. Megelégedéssel nyilatkozott saját csaknem nyolcévi kormányzásának mérlegéről Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnök a Pervij Kanal állami tévének, hangsúlyozva, hogy válságos körülmények között kellett tevékenykednie. Összecsapásokba fulladt az általános választójog bevezetéséért rendezett megmozdulás Hongkongban - a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására. Irán megpróbálja saját maga megvizsgálni a január 8-án lelőtt ukrán utasszállító feketedobozait - jelentette az IRNA állami hírügynökség, cáfolva azokat az értesüléseket, amelyek szerint a berendezéseket átadnák Ukrajnának. A bejrúti parlament közelében 70 ember megsérült a libanoni biztonsági erők és a tüntetők közötti újabb összecsapásokban. Izrael földalatti rendszert telepít a libanoni határ mentén, hogy így akadályozza meg a Hezbollah síita fegyveres mozgalom fegyvereseinek alagutakon át történő behatolását. Katonai kiképzőtáborra támadtak a húszi síita lázadók a jemeni Márib tartományban - 83 kormánypárti katonát megöltek. Megöltek egy hattagú családot ismeretlen fegyveresek az észak-afganisztáni Farjáb tartományban. Alkotmánysértőnek minősítette a kongresszusi vádeljárásban a Donald Trump ellen megfogalmazott vádakat az amerikai elnök védelmét ellátó jogászcsoport, szerintük az eljárás beavatkozást jelent az idei választásokba. A brit monarchia rombolásával vádolja Meghan hercegnőt és férjét, Harry herceget Meghan édesapja. Sikeresen végrehajtotta utolsó tesztrepülését a SpaceX vállalat űrhajója, amely két bábuval a fedélzetén kényszerleszállást szimulált a Cape Canaveral-i Kennedy-űrközpont térségében. Nyolcan meghaltak, heten megsebesültek egy nyugat-csehországi idősotthonban keletkezett tűzben. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya 76 millió ausztrál dolláros (15 milliárd forint) pénzcsomagot állított össze a bozóttüzek miatt alaposan visszaesett idegenforgalom újraélesztésére. A heves hófúvások következtében rekordvastagságú, 76,2 centiméteres hóréteg borította be a kanadai Újfundland és Labrador tartomány székhelyét, St. John's városát - a mentéshez a hadsereget hívták segítségül. Több helyen okozott áramkimaradást a télies időjárás. Nemzeti Közművek: különösen Békés megyében és Bács-Kiskun megyében Kecskemét, illetve Kiskunfélegyháza környékén több helyszínen okozott vezetékszakadást a hálózatra fagyott jég. Nem a korábban őrizetbe vett férfi okozott halálos balesetet pénteken Salgótarjánban, hanem a barátja, aki ellen hamis vád miatt is folytatják az eljárást - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda Európa-bajnokság: Magyarország – Szlovénia 29:28 A vízilabda Európa-bajnokság női tornáján a magyar csapat 27:0-ra győzött a szerbek ellen. A francia csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a vízilabda Európa-bajnokság női tornájának negyeddöntőjében. Az FTC-Telekom nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután a döntőben 6:3-ra legyőzte a Hydro Fehérvár AV19 együttesét. A MAC-Újbuda szerezte meg a bronzérmet a jégkorong Magyar Kupa miskolci négyes döntőjében, miután 7:4-re legyőzte a DVTK Jegesmedvék együttesét. A Liu-testvérek - Shaolin Sándor és Shaoang -, illetve a Krueger-fivérek - Cole és John-Henry - is tagja a jövő péntektől vasárnapig tartó debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságra utazó magyar válogatottnak.