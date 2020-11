Magyarország-Izland Eb-pótselejtező mérkőzés

3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 126 790-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87 beteg, így az elhunytak száma 2784-re emelkedett, 29 302-en már meggyógyultak. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban mondott köszönetet az embereknek a szabályok betartásáért. Az a fontos, hogy legyen többfajta vakcina - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-fertőzése miatt karanténban lévő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott videobeszélgetésben. Magyarországon még időben hozták meg a szigorúbb korlátozó intézkedéseket, hiszen a környező országokban jóval magasabb fertőzöttségi adatoknál vezettek be hasonló korlátozásokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott, amiért mindenki betartotta az életbe lépett kijárási tilalmat. Az Európai Unió nagy részén súlyosabb a helyzet, mint Magyarországon: az egymillió lakosra vetített adatok szerint a fertőzöttek száma alapján a 10. helyen, az elhunytak száma alapján a 15. helyen áll az unióban az ország - írja a koronavirus.gov.hu. A magyar emberek egészségének és életének védelmében a kormány egyszerűsíti és felgyorsítja a koronavírus ellen külföldön gyártott oltóanyagok és gyógyszerek Magyarországra történő behozatalát - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Minden lehetséges módon muszáj védekezni, hogy visszaszoríthassuk a vírust - mondta az egészségügyért felelős államtitkár a Kossuth rádióban. Horváth Ildikó hozzátette: a legfontosabb az emberek felelősségteljes viselkedése. Nagy szükség van a szociális dolgozók bátorságára, kitartására és nagylelkűségére - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A katolikus és az evangélikus templomokban is tartanak vasárnapi istentiszteletet, míg a református egyház teljesen az online térbe költözik - mondta Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának főtitkára. Az előírások és a megelőző óvintézkedések maradéktalan betartása ellenére új koronavírussal fertőzött egy egri idősek otthona majdnem minden lakója és dolgozója - jelentette be Eger polgármestere. Indokolt és szükséges a választási törvény módosítása, amely nem érinti az ellenzéki összefogás kérdését, a kampányfinanszírozási visszaélések akadályozását szolgálja - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Megrekedtek a tárgyalások a BKV és a 3-as metró felújítását végző cég között, így az már biztos, hogy a felújítás tovább fog tartani vagy drágább lesz, legrosszabb esetben mindkettő lehetséges - közölte a Fidesz-KDNP budapesti képviselőcsoportja. Az eredményes gazdaságfehérítés áll az adócsökkentések mögött, a járványidőszak is rámutat annak fontoságára, hogy Magyarországon a feketegazdaság mértéke jelentősen csökkent 2010 óta - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Harminc napon belül bírálják majd el az otthonfelújítási támogatásra benyújtott kérelmeket, és néhány nappal később meg is kapják a támogatás összegét az arra jogosultak - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai a veszélyhezet idején - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Százkilencven középiskolai honismereti osztálykirándulást, több mint 6000 diák utazását, több tucat történelmi helyszín felkeresését segítette szeptember és november között a Rákóczi Szövetség rendhagyó diákutaztatási programja. Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: A bevándorláspárti baloldal nem mer szembenézni azzal a ténnyel, hogy a tömeges bevándorlással az iszlamista terror veszélye is nő, amíg a brüsszeli baloldal ezt nem látja be, addig újabb európaiakat fognak legyilkolni. A világon 52 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kórházba szállították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, akikről néhány napja derült ki, hogy koronavírus-fertőzöttek lettek - közölte az ukrán média. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, az elmúlt 24 órában 8925 újabb koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok. Fertőzöttségi kategóriákba sorolja a koszovói kormány péntektől a településeket, a legtöbb fertőzöttel rendelkező helyeken 19 és 5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be, valamint minden üzletnek be kell zárnia. Görögországban éjszakai kijárási tilalmat léptetnek életbe a koronavírussal fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése miatt - jelentette be Nikosz Hardaliász, a polgári védelmi miniszter helyettese. A francia kórházakban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma megközelíti a tavaszi tetőzés szintjét, de az intenzív osztályok kevésbé terheltek a jobb betegellátásnak és szervezettségnek köszönhetően - közölte az egészségügyi minisztérium. Sátrakban ápolják a súlyos koronavírusos betegeket Belgium egyik klinikájának parkolójában, mert a kórházi ágyak beteltek. Az országban már annyira túlterhelt az egészségügyi rendszer, hogy a tünetmentes fertőzött orvosoknak is folytatniuk kell a munkát. Az örmény ellenzék parlamenti válságként értékeli, hogy nem sikerült a parlamenti tanács ülését megtartani, amely a törvényhozás rendkívüli üléséről döntött volna - közölte Arman Abovján, a testület elnöke. Áttörést értek el a választások megtartása ügyében a líbiai polgárháborús konfliktus szemben álló felei a tuniszi megbeszéléseken - közölte Stephanie Williams, az ENSZ Líbiai Támogató Missziójának vezetője. Irán 12-szeresére növelte dúsított uránkészletét az atomprogramjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodásban megengedett mennyiséghez képest - áll a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség bizalmas jelentésében. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az ellenséges nyugati országok „muzsikájára táncoló báb” - jelentette ki Kim Szong, Észak-Korea ENSZ-nagykövete. Huszonharmadik napja nem látták a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt - közölte a dél-koreai országegyesítési minisztérium. Iránban letartóztatták egy arab szakadár csoport vezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a Huzisztán tartomány székhelyén 2018-ban tartott katonai parádé elleni támadásban, amelyben többen életüket vesztették. Lezuhant egy helikopter Egyiptom Sínai-félszigetén, nyolc békefenntartó életét vesztette. Gépkocsi hajtott egy londoni rendőrőrs bejáratának. Sérülés a rendőrségi tájékoztatás szerint nem történt, egy embert a helyszínen őrizetbe vettek. Migránsok ismét csónakkal jutottak át illegálisan a magyar-szerb határon Szegednél a Tiszán - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrök 273 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt az elmúlt 24 órában – közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A maszkviselés miatt történt késelés az 1-es villamoson - írja a 24.hu. A lap szerint a 40 éves budapesti férfi azért szúrta meg 64 éves férfi utastársát, mert az felszólította a helyes maszkviselésre. A rendőrség néhány órán belül elfogta a késelőt. Közúti balesetben két ember meghalt Salgótarjánban - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Új funkcióval bővült a 112-es segélyhívó vonal: egyes iOS és Android rendszerű okostelefonok a segélyhívás helyszínadatait automatikusan továbbítják a rendőrség központjába. Nem utazott el Olaszországba a Szolnok ellenfele, az Idraikosz, így a magyar csapat 10:0-s győzelemmel kezdte a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-selejtezőtornáját. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány szerint a legutóbbi keret többsége nem áll rendelkezésre a koronavírus-járvány miatt a férfi kosárlabda-válogatott soron következő Európa-bajnoki selejtezőin.